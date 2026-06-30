¿A qué temperatura tienen frío los perros y cuándo hay que abrigarlos?

El invierno exige cuidados especiales para los perros: un informe detalla las temperaturas a las que los canes sienten frío y cuándo necesitan abrigo adicional.

Con la llegada del invierno, surge una duda inevitable entre quienes conviven con mascotas. Muchos se preguntan si los perros sufren el frío igual que las personas. Existe el mito de que su pelaje los hace inmunes, el bienestar depende de varios factores.

La temperatura para los perros No todos los perros reaccionan igual al invierno. Su capacidad para retener el calor corporal varía según algunas características como el tamaño y el pelaje. Las razas grandes y aquellas con mantos largos o doble capa de pelo toleran mucho mejor el clima hostil.

Además, los cachorros (que aún no regulan bien su temperatura) y los perros ancianos son los más vulnerables de la casa. En tanto, el entorno es importante porque un animal habituado a estar adentro sufrirá más los cambios bruscos que uno acostumbrado al exterior.

Los perros dan señales cuando tienen frío. Fuente: Shutterstock. Señales de alerta

Los perros no pueden hablar, pero su cuerpo dice mucho. Para detectar si la están pasando mal, hay que prestar atención a algunos comportamientos como temblores o escalofríos, si caminan con los músculos tensos o encorvados, si intentan meterse debajo de las mantas o estufas o si sus extremidades están frías.