Las 3 razas de perros ideales para compartir con niños

Los perros son compañeros de juego ideales para los niños, capaces de fomentar valores importantes como la responsabilidad y la empatía.

Tener perros en casa puede ser una experiencia positiva para los niños. Además de crecer en conjunto y convertirse en compañeros de juego, las mascotas ayudan a fomentar algunos valores como la responsabilidad, empatía y respeto.

Aunque en los animales mucho reside en el tipo de educación que reciben, existen algunas razas más dóciles, que se destacan por su relación con los más pequeños.

Golden Retriever Es el perro familiar por excelencia. Su fama no es casualidad: el Golden destaca por su carácter sumamente equilibrado, inteligente y bondadoso. Tienen una paciencia infinita con las travesuras de los niños y un instinto de juego constante. Al ser una raza activa, se convierte en el compañero perfecto para correr en el patio, jugar a la pelota y gastar energías a la par de los chicos. Además, su alta capacidad de aprendizaje facilita mucho su educación desde cachorros.

Golden Retriever Golden Retriever Foto: Soluciones y mediaciones (solucionesymediaciones.es) El Golden Retriever figura entre las razas más recomendadas para familias. Foto: Soluciones y mediaciones (solucionesymediaciones.es) Labrador Retriever Muy similar a su pariente el Golden, el Labrador es puro corazón y energía. Son perros extremadamente sociables, cariñosos y leales a su núcleo familiar. Lo que los hace ideales para los niños es su temperamento predecible y su gran resistencia física; aguantan el ritmo de juego más intenso sin perder la docilidad. Son animales protectores pero sumamente amigables, por lo que se adaptan rápido a las visitas de amigos o cumpleaños infantiles en casa.

perro PERRO razas de perro Foto: Labradores.shop El Labrador Retriever combina energía, inteligencia y afecto. Foto: Labradores.shop Beagle Para las familias que buscan un compañero de tamaño mediano, el Beagle es una alternativa brillante. Originalmente criados para rastrear en grupo, son perros que adoran la compañía y odian la soledad. Tienen un carácter alegre, son incansables y poseen un tamaño intermedio ideal para que los chicos puedan pasearlos sin que el perro los tire de la correa. Eso sí, al ser sabuesos, son muy curiosos y testarudos, por lo que necesitan paseos diarios para canalizar su olfato