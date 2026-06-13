Huerta en casa: 3 verduras para plantar en junio en el jardín

Con la llegada del otoño, junio ofrece la oportunidad de cultivar lechuga, espinaca y zanahoria en tu propia huerta, incluso en espacios reducidos.

Con la llegada de los días fríos, muchas personas creen que es momento de dejar de lado la huerta, pero lo cierto es que junio sigue siendo una buena oportunidad para sembrar ciertas verduras que se adaptan bien a las bajas temperaturas. Estas especies requieren cuidados simples y pueden crecer sin inconvenientes tanto en jardines como en macetas.

Qué verduras plantar en junio Lechuga: una opción rápida y versátil Una de las más recomendadas para el jardín es la lechuga, especialmente las variedades de invierno, que toleran bien el clima fresco. Su crecimiento es rápido y puede cultivarse en distintos espacios, siempre que reciba buena luz y riegos moderados.

Espinaca: resistente y nutritiva Otra alternativa es la espinaca, una verdura muy resistente que se desarrolla sin problemas en esta época del año. Además de ser fácil de cultivar, permite cosechas continuas si se realiza un corte adecuado de sus hojas.

Estas son las verduras que puedes cosechar en agosto en la huerta de tu jardín Foto: Shutterstock Junio es un buen momento para empezar a cultivar en casa. Foto: Shutterstock Zanahoria: ideal para suelos profundos Por último, la zanahoria también puede sembrarse en junio, siempre que se utilice un suelo suelto y profundo para facilitar el crecimiento de la raíz. Aunque su desarrollo es más lento, es una opción práctica y de bajo mantenimiento.

De esta manera, incluso con temperaturas más bajas es posible mantener una huerta activa en casa. Elegir las verduras adecuadas permite aprovechar la temporada y obtener alimentos frescos sin grandes complicaciones.