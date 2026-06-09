Cómo son las personas que aman a los perros, según la psicología

Para muchas personas un perro es mucho más que una mascota. Se trata de un miembro más de la familia. Las investigaciones explican el significado de este vínculo y tiran abajo el mito de que preferir a los animales los convierte en antisociales.

Este apego profundo va más allá de la simple búsqueda de compañía. La ciencia y la psicología han comenzado a analizar en detalle qué es lo que realmente conecta a las personas con estos animales y qué rasgos de carácter comparten aquellos que se declaran "fanáticos" de los perros.

Una de las explicaciones más profundas sobre este lazo proviene de Vanessa Carral Portilla , psicóloga sanitaria, adiestradora canina y cofundadora de la entidad Doctor Animal. En una investigación publicada en la revista científica Society & Animals, Carral sostiene que el lazo con los caninos cubre un anhelo humano muy profundo: la necesidad de un amor puro, ilimitado y sin condiciones.

A diferencia de las relaciones humanas, a menudo complejas y cargadas de expectativas, los perros ofrecen una aceptación total. No les importa el éxito financiero, el estatus social o los cambios de humor de sus dueños; su afecto permanece intacto tanto en el triunfo como en el fracaso.

Según la especialista, compartir la vida con un can mitiga directamente el sentimiento de aislamiento, haciendo que las personas se sientan deseadas, acompañadas y profundamente amadas.

Lejos de la creencia popular que asocia el amor desmedido por los animales con el aislamiento social, la ciencia demuestra todo lo contrario. Un estudio conjunto elaborado por expertos de las universidades de Florida, Carroll y Marquette logró trazar la radiografía emocional de los amantes de los perros, destacando algunas cualidades.

Quienes prefieren a los perros tienden a ser personas expresivas, cálidas y que disfrutan genuinamente de la interacción con los demás. El informe señala que suelen mostrar un mayor nivel de conciencia respecto a las reglas sociales. Son individuos prácticos que valoran el orden en sus rutinas. Además, la paciencia, la tolerancia y una marcada sensibilidad afectiva son denominadores comunes en este grupo.