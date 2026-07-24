Las razas de perros criadas para el pastoreo y la protección del ganado

La inteligencia y capacidad de trabajo de estas razas de perros las convierten en candidatas ideales para el pastoreo y en la actualidad, como mascotas activas.

Estas son las razas de perros que se caracterizan por su instinto protector al ganado.

Existen razas de perros que fueron desarrolladas durante siglos para colaborar con el ser humano en el manejo del ganado. Su función principal era reunir, guiar y controlar rebaños de ovejas, vacas u otros animales, adaptándose a las condiciones geográficas y a las necesidades de cada región del mundo.

Cuáles son las razas ideales para pastoreo Aunque cada raza tiene características propias, todas comparten un fuerte instinto de pastoreo, una gran inteligencia y una notable capacidad de aprendizaje. En el ámbito familiar y hoy como mascotas, suelen ser perros sociables, leales y muy activos, por lo que necesitan ejercicio físico y estimulación mental para mantenerse equilibrados.