Las razas de perros criadas para el pastoreo y la protección del ganado
La inteligencia y capacidad de trabajo de estas razas de perros las convierten en candidatas ideales para el pastoreo y en la actualidad, como mascotas activas.
Existen razas de perros que fueron desarrolladas durante siglos para colaborar con el ser humano en el manejo del ganado. Su función principal era reunir, guiar y controlar rebaños de ovejas, vacas u otros animales, adaptándose a las condiciones geográficas y a las necesidades de cada región del mundo.
Cuáles son las razas ideales para pastoreo
Aunque cada raza tiene características propias, todas comparten un fuerte instinto de pastoreo, una gran inteligencia y una notable capacidad de aprendizaje. En el ámbito familiar y hoy como mascotas, suelen ser perros sociables, leales y muy activos, por lo que necesitan ejercicio físico y estimulación mental para mantenerse equilibrados.
- Pastor australiano: es una raza muy inteligente, ágil y enérgica, criada para conducir rebaños. Aprende órdenes con facilidad y necesita actividad física y mental diaria.
- Border Collie: considerado uno de los perros más inteligentes del mundo, destaca por su excepcional habilidad para controlar el movimiento del ganado y por su gran capacidad de trabajo.
- Pastor alemán: además de desempeñarse como perro de servicio y de seguridad, conserva un fuerte instinto de pastoreo. Es leal, obediente y muy versátil.
- Pastor polaco de las llanuras: originario de Polonia, fue criado para pastorear y proteger el ganado. Se caracteriza por su resistencia, inteligencia y abundante pelaje.
- Corgi galés de Pembroke: pese a su baja estatura, fue desarrollado para arrear vacas. Es un perro valiente, activo y muy fácil de entrenar.
¿Por qué los perros de pastoreo son tan inteligentes?
Estas razas de perros se destacan por su inteligencia. Durante muchas generaciones fueron seleccionados por su capacidad para interpretar órdenes, tomar decisiones rápidas y trabajar de forma coordinada con las personas. Esa combinación de inteligencia, obediencia y capacidad de adaptación hace que muchas de ellas figuren entre las razas más fáciles de entrenar.