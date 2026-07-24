La película romántica de Netflix que emociona y es perfecta para este viernes

"Mensajes de voz para Isabelle" está disponible en Netflix. De qué trata la comedia romántica, cuánto dura y quiénes forman parte del elenco.

Netflix sigue apostando por las comedias románticas con historias originales. Una de las producciones que está llamando la atención de los usuarios es Mensajes de voz para Isabelle (Voicemails for Isabelle), una película estadounidense escrita y dirigida por Leah McKendrick que combina romance, humor y una mirada sensible sobre el duelo.

La protagonista es Jill, una joven que intenta sobrellevar la muerte de su hermana Isabelle. Como forma de mantener vivo el vínculo, le deja mensajes de voz en su antiguo número de teléfono para contarle todo lo que ocurre en su vida. Sin saberlo, ese número ya fue asignado a Wes, un agente inmobiliario de Austin que comienza a recibir esas confesiones y termina sintiendo una conexión muy especial con ella.

La película tiene una duración de 1 hora y 59 minutos y se mueve entre la comedia, el drama y el romance. A lo largo de la historia aborda temas como la pérdida de un ser querido, la importancia de la familia, las segundas oportunidades y las relaciones que surgen de la forma más inesperada.

NETFLIX El elenco está encabezado por Zoey Deutch en el papel de Jill y Nick Robinson como Wes. También participan Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Spencer Lord, Gil Bellows y Tanis Dolman, entre otros.

Leah McKendrick no solo escribió y dirigió la película, sino que también forma parte del elenco. La producción fue realizada por Escape Artists y distribuida por Netflix.