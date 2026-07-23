La comedia imperdible de Netflix para maratonear el fin de semana

Casada con dos hombres a la vez: la comedia de Netflix que te hará reír sin parar. Perfecta para el fin de semana.

Esta serie de Netflix engancha desde el primer minuto por sus situaciones absurdas y humor. Mírala este fin de semana para disfrutar de un maratón lleno de risas y enredos románticos.

El secreto de esta serie de Netflix La serie sigue los pasos de una mujer atrapada en una disparatada historia de amor. Ella decide casarse en secreto con un exsacerdote mientras sigue junto a su esposo, un famoso escritor.