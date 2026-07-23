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Netflix: las cinco series imperdibles para salir de la rutina y maratonear

El catálogo de Netflix tiene cinco producciones de diversos géneros, desde thrillers hasta dramas históricos y comedias románticas.

Agus Ruiz

Netflix sorprende con estas producciones.&nbsp;

Netflix sorprende con estas producciones. 

Para salir de la rutina, el catálogo de Netflix cuenta con varias series que están dando de qué hablar. Desde thrillers trepidantes hasta dramas de época y romance con tintes fantásticos. Hay cinco opciones recomendadas en la plataforma de streaming.

Qué ver en Netflix

Te encontraré

  • Formato: Miniserie (8 capítulos)
  • Género: Thriller dramático y suspenso
  • Protagonistas: Sam Worthington, Milo Ventimiglia, Britt Lower y Logan Browning.

La vida de David Burroughs se desmorona cuando es condenado injustamente a prisión perpetua tras la trágica muerte de su hijo. Sin embargo, una revelación inesperada sugiere que el pequeño podría continuar con vida. Dispuesto a todo por llegar al fondo de la verdad, David emprende una fuga desesperada que lo sumergirá en una oscura red de mentiras.

Una serie para maratonear. Fuente: Netflix.

Una serie para maratonear. Fuente: Netflix.

Valle salvaje

  • Formato: Serie semanal (428 episodios)
  • Género: Drama histórico
  • Protagonistas: Rocío Suárez de Puga, Marco Pernas, Nacho Olaizola y Manuela Velasco.

Ambientada en la España de 1763, la historia sigue a Adriana Salcedo de la Cruz, una joven forzada a abandonar Madrid junto a sus hermanos para dirigirse al norte del país. Allí deberá cumplir un matrimonio arreglado a espaldas suyas con un desconocido. Instalada en la residencia de su tía, Adriana enfrentará no solo los peligros del verdadero amor y la traición, sino también los misterios que rodean el fallecimiento de su padre.

Muertos de amor

  • Formato: 12 capítulos
  • Género: Comedia romántica y fantasía
  • Protagonistas: Park Eun-bin, Yang Se-jong, Seong-wu Ong y Jo Hye-joo.

Esta producción combina el romance con lo paranormal al juntar a la heredera de un emporio hotelero —que posee el don de ver espíritus— con un fiscal metodológico y apasionado por su trabajo. Juntos terminarán formando una alianza tan caótica como entrañable.

El mapa de los anhelos

  • Formato: Miniserie (6 capítulos)
  • Género: Drama emocional
  • Protagonistas: Alicia Falcó, Georgina Amorós y Pablo Álvarez.

Greta creció creyendo que su única misión en el mundo era salvar a su hermana Lucy de la leucemia mediante la donación de células madre. Tras el trágico desenlace de la enfermedad, Greta queda a la deriva. Para ayudarla a sanar, Lucy le deja un juego póstumo denominado "El mapa de los anhelos", un recorrido que la llevará a enfrentarse a sus miedos y a cruzarse con Will, un joven rodeado de misterios con el que aprenderá sobre el amor propio.

La casa de la pradera

  • Formato: 8 capítulos
  • Género: Drama familiar y de época
  • Protagonistas: Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Skywalker Hughes.

Una producción inspirada en las emblemáticas obras autobiográficas de Laura Ingalls Wilder. A través de un relato centrado en la resiliencia y la superación, la trama explora los desafíos, sacrificios y triunfos de las familias pioneras que moldearon la frontera del Oeste norteamericano.

Netflix sorprendi&oacute; con esta producci&oacute;n.

Netflix sorprendió con esta producción.

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