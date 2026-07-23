Netflix: las cinco series imperdibles para salir de la rutina y maratonear
El catálogo de Netflix tiene cinco producciones de diversos géneros, desde thrillers hasta dramas históricos y comedias románticas.
Para salir de la rutina, el catálogo de Netflix cuenta con varias series que están dando de qué hablar. Desde thrillers trepidantes hasta dramas de época y romance con tintes fantásticos. Hay cinco opciones recomendadas en la plataforma de streaming.
Qué ver en Netflix
Te encontraré
- Formato: Miniserie (8 capítulos)
- Género: Thriller dramático y suspenso
- Protagonistas: Sam Worthington, Milo Ventimiglia, Britt Lower y Logan Browning.
La vida de David Burroughs se desmorona cuando es condenado injustamente a prisión perpetua tras la trágica muerte de su hijo. Sin embargo, una revelación inesperada sugiere que el pequeño podría continuar con vida. Dispuesto a todo por llegar al fondo de la verdad, David emprende una fuga desesperada que lo sumergirá en una oscura red de mentiras.
Valle salvaje
- Formato: Serie semanal (428 episodios)
- Género: Drama histórico
- Protagonistas: Rocío Suárez de Puga, Marco Pernas, Nacho Olaizola y Manuela Velasco.
Ambientada en la España de 1763, la historia sigue a Adriana Salcedo de la Cruz, una joven forzada a abandonar Madrid junto a sus hermanos para dirigirse al norte del país. Allí deberá cumplir un matrimonio arreglado a espaldas suyas con un desconocido. Instalada en la residencia de su tía, Adriana enfrentará no solo los peligros del verdadero amor y la traición, sino también los misterios que rodean el fallecimiento de su padre.
Muertos de amor
- Formato: 12 capítulos
- Género: Comedia romántica y fantasía
- Protagonistas: Park Eun-bin, Yang Se-jong, Seong-wu Ong y Jo Hye-joo.
Esta producción combina el romance con lo paranormal al juntar a la heredera de un emporio hotelero —que posee el don de ver espíritus— con un fiscal metodológico y apasionado por su trabajo. Juntos terminarán formando una alianza tan caótica como entrañable.
El mapa de los anhelos
- Formato: Miniserie (6 capítulos)
- Género: Drama emocional
- Protagonistas: Alicia Falcó, Georgina Amorós y Pablo Álvarez.
Greta creció creyendo que su única misión en el mundo era salvar a su hermana Lucy de la leucemia mediante la donación de células madre. Tras el trágico desenlace de la enfermedad, Greta queda a la deriva. Para ayudarla a sanar, Lucy le deja un juego póstumo denominado "El mapa de los anhelos", un recorrido que la llevará a enfrentarse a sus miedos y a cruzarse con Will, un joven rodeado de misterios con el que aprenderá sobre el amor propio.
La casa de la pradera
- Formato: 8 capítulos
- Género: Drama familiar y de época
- Protagonistas: Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Skywalker Hughes.
Una producción inspirada en las emblemáticas obras autobiográficas de Laura Ingalls Wilder. A través de un relato centrado en la resiliencia y la superación, la trama explora los desafíos, sacrificios y triunfos de las familias pioneras que moldearon la frontera del Oeste norteamericano.