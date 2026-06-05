Cuáles son los beneficios de dormir con tu perro y qué tenés que tener en cuenta

Compartir la cama con tu perro reduce el estrés y mejora el descanso, pero exige mantener pautas estrictas de higiene y salud.

Compartir la cama con tu perro es un hábito lleno de beneficios, pero requiere ciertos cuidados esenciales. Foto: Shutterstock

Para muchos dueños de mascotas, compartir la cama con su perro o gato es algo completamente normal. Estos amigos de cuatro patas se convierten en una gran compañía durante las noches. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos tener en cuenta al tomar esta decisión.

Consecuencias positivas de dormir con una mascota En este sentido, podemos decir que uno de los impactos positivos que tiene compartir con un perro el descanso se encuentra en el plano emocional. El contacto físico con el animal ayuda a reducir significamente los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y estimula la producción de oxitocina. Además, su presencia brinda seguridad y protección al descansar.

En cuanto a la calidad del descanso, la rutina de acostarse junto a la mascota puede funcionar como un relajante natural que ayuda a conciliar el sueño más rápido. A esto se le suma un beneficio sumamente práctico para las épocas invernales: la temperatura corporal de los perros, al ser ligeramente más alta que la humana, se transforma en una excelente fuente de calor natural dentro de la cama.

Por estos motivos tu perro adora dormir contigo Foto: Shutterstock Mantener las vacunas al día y limpiar las patas del animal son pasos clave antes de llevarlo a la cama. Foto: Shutterstock

La letra chica: qué hay que tener en cuenta A pesar de las ventajas, para que la convivencia nocturna sea exitosa es fundamental mantener ciertas pautas de higiene y salud. En primer lugar, es indispensable tener al día el calendario de vacunas, las desparasitaciones y las pipetas contra pulgas y garrapatas. También se recomienda limpiar adecuadamente sus patas después de los paseos diarios antes de que suba al colchón.