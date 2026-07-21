Día del Perro: curiosidades que te sorprenderán sobre tu mejor amigo

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro. ¡Conocé las curiosidades más fascinantes de los perros en la nota!

Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha que tuvo su origen en 2004 a partir de una alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que se afirmaba que el 70% de los perros del planeta no tiene un hogar.

Ese dato impulsó una jornada destinada a visibilizar el abandono y el maltrato animal, pero también a reconocer el papel clave que estos animales desempeñan en la vida humana como compañeros, lazarillos, asistentes terapéuticos, bomberos, policías y hasta estrellas en redes sociales.

Aunque el 21 de julio se consolidó como el Día Internacional del Perro, cada país tiene su propia fecha. En Argentina, el Día Nacional del Perro se celebra el 2 de junio desde 1996, por iniciativa de la escritora Cora Cané, en homenaje a Chonino, un perro policía que en 1983 salvó la vida de su compañero, el agente Luis Sibert, durante un operativo de seguridad.