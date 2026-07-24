Un refugio de animales de Mendoza debe cerrar por una deuda millonaria y busca hogar para 240 perros

Beatriz Méndez, encargada del refugio Ángeles de Cuatro Patas, explicó la grave situación económica y pidió la ayuda de la gente para saldar la deuda o adoptar a los animales.

El refugio Ángeles De Cuatro Patas, ubicado en el Piedemonte de Godoy Cruz, anunció que debe cerrar sus puertas. Después de 13 años rescatando y cuidando animales abandonados o maltratados en Mendoza, desde la organización explicaron que la situación económica los superó y ya no pueden seguir manteniendo el lugar.

El principal problema es una deuda veterinaria que superó los 10 millones de pesos. Según contaron en su cuenta de Instagram, la mayoría de los 240 perros que viven hoy en el refugio son viejitos. Esto implica gastos fijos muy altos en alimentos especiales, estudios todas las semanas, operaciones e internaciones.

El comunicado que compartió el espacio en Instagram. Captura de pantalla Instagram Angelesde4patass. A todo eso se le suman los costos diarios para mantener al día con sus vacunas y controles a los perros más jóvenes. Desde el refugio también remarcaron que muchas veces asumieron gastos de casos particulares en la calle y después las personas se terminaron olvidando de esos animales, dejando la cuenta a cargo de la institución.

En diálogo con MDZ, Beatriz Méndez, encargada del refugio, explicó la difícil situación que atraviesan y la esperanza de poder continuar si consiguen saldar los compromisos económicos. "En el caso de llegar a cero con la deuda, más que nada nos preocupa el tema de la veterinaria que es lo que usamos mucho, podríamos seguir, pero limitándonos también a ingresar nuevos perritos, porque permanentemente nos llaman y, como saben que es un refugio de perritos viejos y que tengo el sí fácil, entonces peor porque a mí me mata tener que decir que no. Yo estos días he estado diciendo que no puedo ingresarlos porque no podemos, porque cada perrito que entra al refugio lo tenemos que llevar la veterinaria, están con sus análisis, con sus controles, entonces no podemos, lamentablemente me parte el alma tener que dejarlos ahí", afirmó Méndez.

El refugio Ángeles De Cuatro Patas alberga a más de 240 perros en el Piedemonte de Godoy Cruz. Gentileza Beatriz Méndez. La responsable del lugar remarcó que si la gente adopta perros del espacio, le dan la posibilidad a que otro animal pueda ingresar y ser asistido. Sin embargo, la adopción de los animales de mayor edad sigue siendo el principal obstáculo: "También queremos que la gente adopte. Nosotros siempre que ofrecemos un perro viejito le decimos que nos hacemos cargo de sus de medicamentos y de sus controles veterinarios. Solamente tienen que cuidarlo hasta bueno, hasta el último día de ellos. Pero ni aún así la gente quiere adoptar".