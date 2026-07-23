Terminó la pesadilla para Verónica Llinás y confirmó la noticia más esperada

Tras horas de angustia y preocupación, Verónica Llinás hizo un anuncio en Instagram que alegró a todos.

Verónica Llinás vivió un momento de desesperación y angustia en los últimos días luego de que Cacha, su perra, desapareciera durante la final del Mundial 2026. El animal se escapó tras asustarse por los petardos que algunas personas lanzaron durante el partido.

Ante la desesperación por encontrarla, la actriz recurrió a Instagram y pidió la colaboración de sus seguidores. Junto a una fotografía de Cacha, explicó: "Mi perra Cacha sigue sin aparecer. Se perdió el domingo, se escapó por un agujero en el alambrado que no sabíamos que existía, asustada de los malditos petardos por el partido. Esto fue en La Reja, en las inmediaciones del dique Roggero".

Cacha, la perra de la actriz, desapareció en el partido de la final del Mundial 2026. Captura de pantalla Instagram Soyverollinas. Además, Llinás compartió los datos de contacto para que puedan comunicarse en caso de encontrar al animal y realizó una aclaración sobre la imagen que publicó.. "Aclaración: esta foto es de hace 6 años, actualmente está más gorda y más peluda (como suele ocurrir)", comentó la actriz.

Y esta historia tiene un final feliz. Momento después de aquel posteo, Verónica Llinás anunció que Cacha apareció. "Gracias San Roque, San Bailongo y todos los Santos y no tan santos que hayan tirado buena onda. ¡¡¡APARECIÓ CACHA!!!", comunicó la artista.

La mascota apareció y Llinás agradeció en Instagram. Captura de pantalla Instagram Soyverollinas. "Sana y salva, y seguramente con muchas cosas que contar...", añadió con un emoji de carita riéndose.