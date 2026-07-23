Felipe Pigna saltó a defender a la Argentina y liquidó a los países que la acusan de racista: "Buscan bajar la autoestima de antiguas colonias"

El especialista condenó los cánticos en los estadios pero rechazó que se juzgue a toda una sociedad por episodios individuales.

Felipe Pigna analizó las raíces históricas y sociales de la discriminación tras los debates generados en el torneo de fútbol. / Captura Instagram

Las críticas dirigidas hacia la Argentina tras el Mundial 2026 abrieron un intenso debate internacional. Ante las constantes descalificaciones que circularon en medios y redes sociales, el historiador Felipe Pigna analizó el panorama y fue tajante al rechazar que el país sea calificado como una sociedad racista.

Un posteo de muchas palabras y una fuerte aclaración En diálogo con Perfil, el especialista cuestionó la doble vara con la que miden al país desde el exterior. "Nos acusan de racistas a nosotros y los españoles ejercieron un racismo brutal durante la conquista. Los estadounidenses tuvieron hasta la década del 60 iglesias segregadas y colectivos para blancos y para negros", contrapuso.

Pigna remarcó que Argentina no tuvo leyes de segregación y valoró los avances logrados tras la Revolución de Mayo, como la Libertad de Vientres o la inclusión de afrodescendientes en el ejército libertador de San Martín. Asimismo, explicó que la menor presencia de esta población en la actualidad responde a un proceso de mestizaje y no a una eliminación sistemática.

Pigna diferenció las posturas individuales del comportamiento histórico cotidiano de la sociedad argentina. Planeta.es Si bien condenó los insultos en las canchas de fútbol ("Es espantoso y hay que sancionarlo", afirmó), rechazó que se generalice ese comportamiento hacia toda la población. "Puede haber gente racista, claro que sí. Pero una cosa son determinadas personas y otra muy distinta decir que la Argentina es un país racista. No es lo que nos define", sentenció.