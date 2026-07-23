El boom de los musicales en Buenos Aires: seis obras para ver antes de que bajen el telón

La cartelera porteña vive un gran momento para los amantes de los musicales . Hay variedad de opciones con gran despliegue, elencos de primer nivel y puestas en escena que poco tienen que envidiarles a las de otras grandes capitales del teatro. Sin embargo, muchas de estas obras ya entraron en la recta final de su temporada.

En los próximos días, varios espectáculos se despiden del público. Por eso, si todavía no los viste, este es un buen momento para aprovechar antes de que bajen el telón. En esta nota, te recomendamos seis obras musicales. Desde títulos consagrados internacionalmente hasta producciones originales argentinas que explican el gran presente que vive el género en la ciudad de la furia.

Hay musicales que logran tocar el corazón de los espectadores con historias sensibles y ese es el caso de Billy Elliot. Cuenta la historia de un niño que crece en un pueblo minero de Inglaterra y descubre su pasión por la danza en un contexto familiar y social complejo. Pero no es solamente una obra sobre baile, es mucho más que eso: habla sobre identidad, prejuicios, machismo, aceptación, de la búsqueda de un lugar propio en el mundo y cómo el arte es capaz de salvarnos. Tiene una puesta ambiciosa, banda en vivo y un virtuoso elenco que sostiene el nivel de principio a fin.

Funciones de miércoles a domingo, en el Teatro Ópera (Av. Corrientes 860). Las entradas se consiguen en Ticketek Argentina o en boletería. En cartel hasta el 2 de agosto.

Si hay un musical que entiende la idea de salir del teatro con una sonrisa y tarareando canciones, es este. La obra, ambientada en la década del ‘60, tiene una energía contagiosa, pero detrás de sus estridentes colores, sus potentes coreografías y su humor hay una historia que sigue vigente: la lucha contra los prejuicios, la discriminación y la defensa de la diversidad. Lo bueno es que no transforma ese mensaje en un discurso denso, sino que lo cuenta desde la música, la comedia y divertidos personajes.

Si bien todo el elenco está muy bien, uno de los que sorprende en escena es Damián Betular con una Edna Turnblad que se lleva todos los aplausos. Sonia Savinell y Belén Bilbao también destacan.

Funciones de miércoles a sábado, en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125). Entradas en Ticketek Argentina o en boletería. En cartel hasta el 30 de agosto.

Annie

Una historia tierna que emociona. Se centra en las aventuras de una niña huérfana que mantiene su optimismo mientras espera encontrar a su familia. El encanto de esta obra está en combinar la inocencia de su protagonista con canciones pegadizas, que muchos ya conocemos, y una mirada esperanzadora del mundo. Cuenta con una producción impecable, un elenco infantil que sorprende y un ritmo que hace que los 90 minutos de función se pasen volando. Lo mejor es que demuestra que los clásicos siguen teniendo mucho para decir cuando se interpretan con sensibilidad. Es una excelente alternativa para reírse, disfrutar y compartir en familia.

Funciones de martes a domingo, en el Teatro Broadway (Av. Corrientes 1155). Entradas en Plateanet o en boletería.

Anastasia

Inspirada en la película animada de 1997 y en la leyenda de la gran duquesa Anastasia Romanov, el musical se destaca por su propuesta visual, su música en vivo y un vestuario soñado. Es la historia de una joven que intenta descubrir su verdadera identidad mientras recorre Europa en busca de respuestas sobre su pasado. Las pantallas juegan un papel fundamental en el relato y, por momentos, pareciera que uno está sumergido en una película en vivo. Sin embargo, su mayor virtud no está únicamente en el despliegue técnico, sino en la forma en que esos recursos acompañan la historia sin quitarle protagonismo a las actuaciones. Es un musical elegante, cuidado en cada detalle y pensado para disfrutar con los ojos tanto como con el corazón.

Funciones en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639). Entradas en Plateanet y boletería. Consultar fechas programadas en sus redes sociales @anastasiaelmusical.

Minerva Casero, Pichu Straneo y Felipe Bou Abdo en Anastasia. Mel Ercoli

Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires

En una cartelera donde dominan los títulos internacionales, este espectáculo recuerda la importancia del musical argentino y de las búsquedas propias del género. El acierto es apropiarse del universo de Charly García y que las canciones no aparezcan como un simple recital, sino que formen parte del relato y tomen un nuevo significado sobre el escenario. Es una ópera rock que expone las Invasiones Inglesas de 1806 a través de melodías de todos los tiempos de este ícono del rock nacional y, al finalizar, el público termina de pie coreando a toda voz.

Una idea ingeniosa (y difícil, ya que por pequeños momentos el relato se vuelve algo confuso) con un gran despliegue escénico, músicos en vivo y un talentoso elenco con Elena Roger a la cabeza.

Funciones de miércoles a domingo, en el Teatro San Martín, Sala Martín Coronado (Av. Corrientes 1530). Entradas en Ticketek y boletería.

Elena Roger encabeza el elenco de 'Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires'. Gentileza Prensa

Charlie y la fábrica de chocolate

Un gran desafío es llevar al escenario el universo creado por Roald Dahl porque el público ya tiene en su cabeza una idea muy ligada al cine. Sin embargo, la versión teatral encuentra su mayor atractivo en transformar esa fantasía en una experiencia en vivo. Su gran fortaleza está en el despliegue visual que propone y, a diferencia de otros musicales, no tanto en su banda sonora. La producción apuesta fuerte por la escenografía, los efectos especiales y un diseño escénico que mantiene la atención.

Agustín "Rada" Aristarán construye un Willy Wonka carismático y magnético, uno de los grandes aciertos de la obra. Si buscás salir del teatro con canciones nuevas en la cabeza, quizás no sea el musical más recordable de la temporada. Pero si lo que querés es salir en familia y dejarte sorprender por una producción de gran escala, es el indicado.

Funciones de miércoles a domingo, en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857). Entradas en Tu Entrada y boletería. En cartel hasta el 2 de agosto.