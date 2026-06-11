Joaquín Furriel: "Trato de no entrar en la tentación de ponerme antiargentino"

Hablar con Joaquín Furriel sobre actuación es casi imposible. O, mejor dicho, es imposible quedarse solamente en eso. Aunque la excusa de la charla sea una obra de teatro, una película o un nuevo proyecto, puede derivar en la educación pública, los algoritmos, la cultura argentina o la forma en que construimos nuestras ideas sobre el mundo.

Uno de los puntos que más lo moviliza tiene que ver con la educación. Al recordar la historia de un familiar que emigró a Estados Unidos y desarrolló allí una destacada carrera profesional, Furriel puso el foco en algo que, según él, muchas veces pasa desapercibido. "Lo que se valora de Argentina es lo que Argentina logró por su educación", afirmó y destacó la importancia de reconocer aquello que el país les brindó a quienes luego encontraron oportunidades en otras partes del mundo.

“A veces, cuando me frustro con nuestro país por muchas cosas, trato de no entrar en esa tentación de ponerme antiargentino, porque también hay que ser consecuente con lo que el país a uno le dio”, sostuvo.

La conversación también se detuvo en la cultura y en el debate que suele aparecer alrededor del financiamiento del cine nacional. Defendió la necesidad de proteger la producción local y remarcó que muchos países desarrollados aplican políticas similares para preservar sus industrias culturales. “Tenés que tener un proteccionismo cultural como lo tiene Alemania, Francia o España para que Estados Unidos no te cope la parada y te diga cómo tienen que ser las cosas". Y lamentó la desinformación en los discursos detractores: "El cine argentino no está subvencionado; hay una ley donde un porcentaje de las entradas de películas de todo el mundo va al INCAA para poder producir cine nacional".

También se mostró interesado por los cambios que trajeron las nuevas tecnologías en el mundo audiovisual y el modo en el que el algoritmo influye sobre nuestras decisiones. "Hoy nuestros gustos son muy manipulables porque ya le dimos mucha información a una máquina", indicó. Quizás, por eso reivindica tanto el teatro .

furriel Joaquín Furriel pasó por MDZ antes de presentar Ricardo III. Milagros Lostes

Después de décadas de trabajo en televisión, cine y escenarios, sigue encontrando en el teatro algo difícil de replicar en otros formatos. Lo define como algo auténtico, un espacio donde el público puede dejar de lado por un rato el teléfono y entregarse por completo a una historia.

En ese sentido, Ricardo III, la obra con la que está de gira por el país, aparece como mucho más que una obra clásica. Para Furriel, el texto de Shakespeare sigue dialogando con temas absolutamente actuales: desde la manipulación de la verdad hasta la relación entre el poder y quienes lo ejercen. Incluso lanzó una definición tan inesperada como provocadora: "Shakespeare escribió una fake news en su época".

Sobre el final, ante la consulta sobre qué le diría a un actor joven que recién empieza y se debate el futuro entre emigrar o quedarse en Argentina, reflexionó: "No hay nada más emocionante que contar tu propia historia".

Así, de la educación pública al individualismo, de Shakespeare a los algoritmos y de ficción en la televisión argentina a los desafíos de las nuevas generaciones de actores, Furriel recorrió una amplia variedad de temas durante su paso por MDZ.

Acá la entrevista completa con Joaquín Furriel

Entrevista a Joaquín Furriel Milagros Lostes y Julieta Caballero - MDZ

Para agendar: Ricardo III en Mendoza

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza). Entradas en EntradaWeb.