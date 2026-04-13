Gonzalo Valenzuela y una obra atravesada por prejuicios y cancelación
El actor chileno llega a Mendoza con El Performer, un unipersonal íntimo que nació a partir de una necesidad. Antes de su debut, habló con MDZ.
No es la primera vez que Gonzalo Valenzuela visita Mendoza. Sin embargo, sí será la primera que suba a un escenario en la provincia y su debut no será convencional. Es que el actor chileno se presentará con El Performer, un unipersonal que nació de una necesidad personal y es “una propuesta desafiante, distinta, sensible e incómoda”.
El punto de partida de la obra fueron cartas que escribió a familiares fallecidos y, también, a él mismo. Toca temas universales como las despedidas, la violencia, los prejuicios y el protagonista es alguien al límite: “Un tipo que ha sufrido mucho, que agarra fuerzas que no sabe de dónde para hacer su performance antes de morir”.
Solo en escena, Valenzuela se enfrenta a un desafío total. “Es un ejercicio bien loco”, admite en diálogo con MDZ. “Es como si abriera una llave, empieza a salir el agua y no tengo tiempo de pensar en nada”. Esa entrega absoluta también se refleja en la puesta, que recupera elementos del teatro más artesanal. “Yo soluciono el 80% de las cosas en escena -cuenta-. Está todo hecho para que pueda itinerar con esta obra, como era antiguamente, y todo hecho por nosotros. Hasta la lámpara la hice yo… los vestuarios los hicimos nosotros”.
El camino hasta el estreno no fue sencillo. Durante cinco años, la obra estuvo guardada, atravesada por una polémica que afectó al director y guionista Roberto Farías, que fue acusado de un intento de violación y acoso sexual. “Fue muy doloroso y muy silencioso”, recuerda. Finalmente, Valenzuela decidió sacarla a la luz como una forma de respuesta: “Es la única manera de contestar, porque nunca nadie la vio y fue cancelada”.
En ese contexto, el actor reflexiona sobre el presente del arte y los juicios públicos. “El arte no lo va a condicionar nadie, el problema es que los artistas pueden condicionar al arte”, sostiene. Y agrega que el equilibrio está en un valor fundamental: “La verdad… hay que buscarla y esperarla, no tomar la justicia por las manos”.
En El Performer, señala, hay también espacio para una mirada crítica sobre las redes sociales. “¿Por qué tengo que esperar los likes de alguien que no tiene idea de quién soy?”, se pregunta. Y lanza una frase que atraviesa su espectáculo: “Crees y sientes que me conoces porque palpito cerca tuyo, pero no me ves”.
Mirá la entrevista completa con Gonzalo Valenzuela
Para agendar
El Performer. Única función en Mendoza. Sábado 25 de abril, 21 horas, en Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Entradas en EntradaWeb.