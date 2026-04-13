Gonzalo Valenzuela y una obra atravesada por prejuicios y cancelación

El actor chileno llega a Mendoza con El Performer, un unipersonal íntimo que nació a partir de una necesidad. Antes de su debut, habló con MDZ.

No es la primera vez que Gonzalo Valenzuela visita Mendoza. Sin embargo, sí será la primera que suba a un escenario en la provincia y su debut no será convencional. Es que el actor chileno se presentará con El Performer, un unipersonal que nació de una necesidad personal y es “una propuesta desafiante, distinta, sensible e incómoda”.

El punto de partida de la obra fueron cartas que escribió a familiares fallecidos y, también, a él mismo. Toca temas universales como las despedidas, la violencia, los prejuicios y el protagonista es alguien al límite: “Un tipo que ha sufrido mucho, que agarra fuerzas que no sabe de dónde para hacer su performance antes de morir”.

Solo en escena, Valenzuela se enfrenta a un desafío total. “Es un ejercicio bien loco”, admite en diálogo con MDZ. “Es como si abriera una llave, empieza a salir el agua y no tengo tiempo de pensar en nada”. Esa entrega absoluta también se refleja en la puesta, que recupera elementos del teatro más artesanal. “Yo soluciono el 80% de las cosas en escena -cuenta-. Está todo hecho para que pueda itinerar con esta obra, como era antiguamente, y todo hecho por nosotros. Hasta la lámpara la hice yo… los vestuarios los hicimos nosotros”.

gonzalo valenzuela-3 Gonzalo Valenzuela, a solas con MDZ. Rodrigo D'Angelo / MDZ El camino hasta el estreno no fue sencillo. Durante cinco años, la obra estuvo guardada, atravesada por una polémica que afectó al director y guionista Roberto Farías, que fue acusado de un intento de violación y acoso sexual. “Fue muy doloroso y muy silencioso”, recuerda. Finalmente, Valenzuela decidió sacarla a la luz como una forma de respuesta: “Es la única manera de contestar, porque nunca nadie la vio y fue cancelada”.

En ese contexto, el actor reflexiona sobre el presente del arte y los juicios públicos. “El arte no lo va a condicionar nadie, el problema es que los artistas pueden condicionar al arte”, sostiene. Y agrega que el equilibrio está en un valor fundamental: “La verdad… hay que buscarla y esperarla, no tomar la justicia por las manos”.