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Moria Casán

Moria Casán se mostró triste por el asesinato de Agostina Vega y apuntó contra el fiscal

Moria Casán habló en El Trece sobre el femicidio que enluta al país y a toda la provincia de Córdoba.

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Moria decidió hablar.&nbsp;

Moria decidió hablar. 

Fotos: captura de video / El Trece.

El femicidio de Agostina Vega sigue conmocionando a la sociedad y, mientras la investigación transcurre tras el hallazgo del cuerpo, diferentes figuras decidieron expresarse. Una de ellas fue Moria Casán, quien en su pase con el noticiero habló de forma contundente sobre el tema.

"Estoy triste... La verdad es que el sábado a la tarde, que es un poco el día que tengo descanso, prendo la tele y dan la noticia de que se había encontrado el cuerpo y fue un cachetazo tan duro", comenzó diciendo la conductora.

Luego, agregó: "Vemos una niña inocente que aparece con el cuerpo desmembrado y parece distópico. Incluso toda la gente que rodea esto parece que está en otra realidad paralela por las cosas que se dicen".

La palabra de Moria Casán sobre el asesinato de Agostina Vega

Moria Casán se mostró triste por el asesinato de Agostina Vega y apuntó contra el fiscal

Además, no dudó en apuntar contra el fiscal Garzón, quien llevó adelante la investigación: "Lo del fiscal, que fuerte, chicos. Hablando del éxito de un operativo que encuentra una chica muerta".

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Moria Casán opinó sobre el caso de Agostina Vega.

Moria Casán opinó sobre el caso de Agostina Vega.

Minutos después amplió la crítica contra Raúl Garzón y las declaraciones que realizó en la conferencia de prensa tras el triste final: "Es una cosa rarísima que causa indignación. El fiscal dijo: "El éxito de la operación", es una cosa fuera de foco".

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