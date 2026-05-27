Moria Casán apuntó nuevamente contra María Fernanda Callejón: "Tengo la mejor, pero..."

Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron fuertes cruces en el último tiempo en el programa de El Trece. El primero de ellos surgió mientras la panelista rompía en llanto en pleno vivo y el otro cruce ocurrió por una frase que no le gustó para nada a La One.

La conductora la enfrentó sin filtro mientras su compañera lloraba y fue tajante: " Tenés una ira contenida, no podés manejar lo que la gente piensa. Estás en un torbellino que empezás a hablar cosas que no se te entienden".

Luego de estos episodios, Pepe Ochoa dialogó con Moria Casán y fue tajante: "Yo tengo la mejor con Fernanda, pero a mí no me condiciona mi programa, de ninguna manera ", sostuvo en la entrevista en Bondi Live.

Lo más llamativo fue cuando habló de Ricky Diotto, con quien María Fernanda está en una fuerte guerra judicial: "Me parece un hombre que está pasándola mal... Él en la nota que hizo en LAM me pareció que estaba realmente apenado" .

El nuevo cruce entre Moria Casán y su panelista

Moria Casán volvió a frenar a María Fernanda Callejón en pleno vivo y generó tensión: "Te pasaste con..."

La palabra de Ricky Diotto tras el conflicto con María Fernanda Callejón

En diálogo con la cronista de LAM, Ricky Diotto sostuvo que "estoy tranquilo, esperando que pase a la cámara de apelaciones. Consideramos que fue una sentencia muy cuidada porque es un tema muy sensible... Estoy tranquilo porque no hice nada".

Su expareja relató en el programa de Moria un supuesto abuso sexual y él lo desmintió por completo: "Es un divague... Lo que dijo en televisión no fue lo que dijo en el juzgado, dijo una barbaridad que es irreproducible. Yo soy incapaz de hacer eso".