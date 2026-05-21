Georgina Barbarossa y Moria Casán protagonizaron un momento histórico para la televisión argentina. Luego de estar sin hablar durante años y tras el reencuentro en los Martín Fierro, Telefe y El Trece decidieron hacer un dúplex donde las conductoras hablaron de todo y limaron asperezas.

"Esto es algo histórico porque estamos haciendo un dúplex con Barbarossa , ella en Telefe y yo en El Trece. Después de 26 años nos hablamos ", expresó La One en el inicio de la charla con su colega de Telefe.

Mientras hablaban sobre su amistad, Moria Casán contó una sorpresiva anécdota: "Vos estuviste en una época de mi vida cerca del 2000 que yo estaba como poseída con un señor que vivía en Estados Unidos... ¿Te acordás? ".

Georgina Barbarossa ventiló una intimidad de Moria Casán en medio del reencuentro y sorprendió a todos

En ese instante, Georgina Barbarossa no se quedó callada y reveló un detalle que sorprendió a todos: "Estabas fascinada con ese señor porque tenías como una cosa de sexo muy violento con ese señor; no quiero decir violento de pegar, sino que era muy fuerte".

Captura de pantalla 2026-05-21 164925 Georgina Barbarossa y Moria Casán durante del dúplex entre Telefe y El Trece. Foto: captura de video / Telefe.

La declaración de la conductora de Telefe causó risa y Moria fue por más: "Era bravo, pero no por violento ni por pegar, pero era una cosa muy loca...". Esta anécdota fue una de las tantas que ambas contaron al aire y que se viralizaron en redes.