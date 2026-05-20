Fin del misterio en los Martín Fierro: qué se dijeron al oído Moria Casán y Georgina Barbarossa

La alfombra roja y la entrega de los Premios Martín Fierro 2026 dejaron postales inolvidables, pero ninguna generó tanta expectativa como el cruce en el escenario entre Moria Casán y Georgina Barbarossa. El abrazo entre ambas actrices frente a las cámaras encendió las especulaciones sobre si se trataba de una tregua televisiva o de un pacto real. Para disipar cualquier duda, fue la propia One quien decidió revelar la intimidad de ese instante en su programa La mañana con Moria.

La conductora utilizó su espacio diario para arrojar luz sobre el breve pero intenso intercambio de palabras que mantuvieron mientras las luces del salón las enfocaban. Lejos de cualquier especulación mediática, Moria reconoció el valor de la trayectoria de su colega y la profundidad del vínculo que alguna vez las unió.

Carmen Barbieri fue testigo directo del acercamiento entre dos de las máximas referentes de la colonia artística.

"Georgina trabaja desde chica, es una artista muy reconocida. Hemos trabajado juntas, hemos sido amigas", recordó, contextualizando el peso de la historia compartida. Al detallar el minuto exacto del acercamiento físico, Casán describió una atmósfera de profunda sensibilidad.

Según su relato, percibió de inmediato que Barbarossa estaba conmovida y en un estado de total vulnerabilidad. Fue en ese microclima de intimidad donde se produjo la confesión más fuerte: "Cuando nos abrazamos, yo sentí que ella se emocionaba. Las dos nos dijimos 'te quiero', pero yo le dije: 'Sorry, si te lastimé'".

La reconciliación de Moria Casán y Georgina Barbarossa.

Moria remarcó que el encuentro estuvo despojado de cualquier hipocresía propia del ambiente artístico, catalogándolo como un hecho verdadero y reconfortante para ambas. Además, la velada sumó un condimento histórico al incorporar a Carmen Barbieri en el cuadro, permitiéndole a la diva evocar sus comienzos junto a la familia del capocómico Alfredo Barbieri y los primeros pasos de la conductora de Mañanísima en el género de la revista.

moria-casan-georgina-barbarossa-y-carmen-barbieri-2243113 El momento exacto del abrazo sobre el escenario de los Martín Fierro 2026 que conmovió a los presentes. Captura de TV Telefe

Con este descargo, la One clausuró una etapa de distanciamiento con Barbarossa, reivindicando el estatus de ambas como figuras populares y prestigiosas del espectáculo nacional. En una televisión habituada a los conflictos armados, el gesto de madurez de las actrices se mostró como el verdadero hito humano de la gran noche de la pantalla chica.