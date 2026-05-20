Guerra histórica terminada con un emotivo posteo: la reconciliación entre Georgina Barbarossa y Moria Casán

La alfombra roja y la entrega de los Premios Martín Fierro 2026 dejaron postales inolvidables, pero ninguna generó tanta repercusión como el inesperado cruce entre Moria Casán y Georgina Barbarossa . Lo que en pantalla se vio como un abrazo sanador que encendió las especulaciones sobre una tregua televisiva, hoy se confirmó como un pacto de paz real y definitivo que le pone fin a décadas de enfrentamientos.

Para disipar cualquier duda sobre la autenticidad del reencuentro, fue Georgina Barbarossa quien decidió dar el primer paso en el mundo digital. A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó un carrete de fotos en formato colaborativo con La One que rápidamente revolucionó a la farándula.

"Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y 'Locas x ellos' donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval @moria_laone " , escribió Barbarossa en el pie de foto.

La publicación contrasta a la perfección el paso del tiempo y la historia que las une: la primera imagen las muestra radiantes, abrazadas y sonrientes en la reciente gala del Hotel Hilton; mientras que la segunda es un verdadero viaje a los años 90, recordando la época en la que compartieron elenco y forjaron una amistad que luego se vería interrumpida por fuertes cruces mediáticos.

La reacción del ambiente artístico no se hizo esperar. Figuras de la talla de Iliana Calabró, Pía Shaw y Josefina "Chinita" Ansa celebraron el gesto, mientras que Nazarena Di Serio lo resumió a la perfección en los comentarios: "Mujeres del espectáculo ".

El detrás de escena del abrazo: "Sorry si te lastimé"

GEORGINA Y MORIA Moria, Georgina y Carmen. Prensa Telefe

Este cierre digital perfecto vino acompañado de la revelación de la intimidad de ese instante frente a las cámaras. Fue la propia Moria quien, en su ciclo La mañana con Moria, decidió arrojar luz sobre el breve pero intenso intercambio de palabras que mantuvieron sobre el escenario.

Lejos de cualquier divismo, Casán reconoció el valor de la trayectoria de su colega. "Georgina trabaja desde chica, es una artista muy reconocida. Hemos trabajado juntas, hemos sido amigas", recordó la diva, dándole contexto al peso de la historia compartida.

Al detallar el minuto exacto del acercamiento, Moria describió una atmósfera de profunda sensibilidad: "Cuando nos abrazamos, yo sentí que ella se emocionaba. Las dos nos dijimos 'te quiero', pero yo le dije: 'Sorry, si te lastimé'".