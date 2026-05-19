Wanda Nara celebra su Martín Fierro y la China Suárez declaró contra ella en una causa judicial: el polémico argumento

El triángulo más polémico suma un nuevo capítulo. Mientras Wanda Nara disfruta del éxito tras llevarse su premio en los Martín Fierro a Mejor Conductora , una filtración judicial promete arruinarle el festejo. Se dio a conocer un documento vinculado al proceso de demanda de restitución de sus hijas con Mauro Icardi , donde Eugenia "la China" Suárez interviene con declaraciones que darán mucho que hablar.

El escrito no es una simple opinión, sino una declaración oficial en el marco de la demanda por restitución internacional que el exjugador del Galatasaray impulsa contra Nara para pelear por la custodia y tenencia de sus hijas en común, Francesca e Isabella.

En este contexto de máxima tensión, la ex Casi Ángeles intervino como testigo clave para defender la imagen del deportista, detallando el estrecho vínculo que logró forjar con sus propios hijos. Según el informe, Eugenia remarcó la calidad humana de Icardi y lanzó una frase letal para Wanda : "Mis hijos lo tratan como a un padre y lo consideran como tal" .

Para respaldar su testimonio frente a la Justicia turca, la actriz no dudó en mostrar pruebas desde su propio celular. El documento detalla que Suárez exhibió videos y fotografías donde se los ve jugando, nadando en el mar y hasta "maquillándose de forma divertida y bailando".

mauro icardi y la china suarez La China Suárez y el futbolista, considerado un padre para sus hijos. Archivo MDZ

Lejos de tratarse de encuentros casuales, la China aseguró en su declaración que mantienen un "entorno familiar saludable", y que durante el tiempo que pasan juntos Icardi "no hace distinciones entre ellas [Francesca e Isabella] y sus propios hijos", adelantando que tienen "planes positivos para el futuro".

El fragmento final del texto filtrado expone la intención de Suárez de mostrarse como un pilar en medio de la crisis, asegurando que intenta "apoyar a Mauro" y procurando que los niños "no se vean negativamente afectados por la situación" del divorcio.

Sin embargo, esta imagen idílica de "padre perfecto" que la actriz presentó ante la Justicia turca choca de frente con la dura realidad económica que denuncia el entorno de la mediática en Argentina. A la par que se filtraba este testimonio a su favor, trascendió un dato clave que oscurece el accionar del futbolista: Mauro Icardi aún es deudor alimentario, sumando un nuevo foco de indignación en esta guerra que parece no tener tregua.