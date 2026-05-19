Wanda Nara ganó uno de los Premios Martín Fierro más importantes y emocionó con su discurso: "Soy una mujer con leucemia"

Las galas de premiación suelen estar dominadas por los agradecimientos formales y las sonrisas de etiqueta, pero la edición 2026 de los Premios Martín Fierro guardaba un momento de quiebre absoluto. Wanda Nara se consagró como la ganadora en la terna de Labor en conducción femenina por su desempeño al frente de MasterChef Celebrity .

Al subir al escenario, la conductora transformó su estatuilla en el inicio de un discurso muy emocionante que caló hondo en la sensibilidad del público. La categoría presentaba un escenario complejo, donde la conductora de Telefe competía con figuras de vasta trayectoria como Moria Casán, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

La animadora estuvo acompañada en la gran noche por sus hijas Francesca e Isabella y su madre.

Tras el suspenso sembrado por Santiago del Moro, el anuncio de su nombre desató un aplauso cerrado en el salón. Antes de pisar el escenario, Wanda se fundió en un abrazo contenedor con su madre y sus hijas, Francesca e Isabella, anticipando lo que sería una alocución fuertemente ligada a los lazos familiares.

El momento exacto en el que la conductora se refirió a su tratamiento contra la leucemia en el país.

Con el premio en sus manos, Nara no esquivó los temas más complejos de su realidad personal. Por primera vez en un evento de esta magnitud, hizo referencia explícita a su diagnóstico de leucemia, utilizándolo como argumento para defender su permanencia en el país. "Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas", sentenció con firmeza, generando un respetuoso silencio en el recinto.

MF-wandanara2 "Siempre creí en mí": la frase con la que la empresaria recordó sus difíciles comienzos en el medio artístico. Captura de pantalla Telefe

"A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos. Arranqué con unas zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas, pero siempre soñé y siempre creí en mí", recordó con orgullo. Asimismo, dedicó el premio a las mujeres que intentan equilibrar la vida profesional con la maternidad, instándolas a buscar aquello que las hace felices sin culpas.

wanda nara - MF (1) Santiago del Moro felicitó a su colega en el escenario, en un pase de conducción cargado de generosidad mutua. Instagram @wanda_nara

Hacia el cierre, Wanda Nara se tomó un espacio para reconocer la generosidad de Santiago del Moro en la transición del formato culinario y agradeció a las nuevas autoridades del canal por seguir invirtiendo en la producción local. En una noche que combinó glamour y crudeza, ella demostró que su verdadero triunfo no radica únicamente en las planillas de rating, sino en la capacidad de mantenerse en pie defendiendo su historia y sus elecciones de vida.