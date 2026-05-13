Agustín Bernasconi negó el romance con Wanda Nara y Yanina Latorre respondió fuertemente: "Están cog..."

Yanina Latorre dejó en shock al mundo del espectáculo luego de que reveló que Wanda Nara estaría teniendo un fuerte romance con Agustín Bernasconi . Ambos se encuentran en Uruguay grabando la película que muy pronto se podrá ver en las salas de cine del país.

" Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi . Ahí empezaron los quilombos con Migueles", contó la conductora de Sálvese Quien Pueda. Además, dejó en claro que "parece que hay mucha escena de sexo en la película y en esas escenas ambos se calentaron y después de la escena continuaron".

Lo cierto es que Agustín Bernasconi lo negó rotundamente y Yanina Latorre respondió de forma contundente: "Yo no inventé ningún romance, tenía data de adentro. Para mí están cog... y no lo quieren aceptar ".

"El famoso siempre niega el garche porque lo quieren contar ellos... Wanda cuando empezó con Migueles dijo que era el personal trainer y a L-Gante también lo negaba", sostuvo la expanelista de LAM bastante enojada por la situación.

wanda nara y agustin bernasconi Agustín Bernasconi desmintió el romance y Yanina Latorre fue tajante. Captura X / @eeemiliano

"Es un montón, están todos queriéndose colgar de mi data. En todos los programas lo único que hacen es hablar de Sálvese Quien Pueda", subrayó Yanina tras las críticas que le llegaron luego de que Bernasconi desmintió los encuentros íntimos con Wanda.

El posteo de Agustín Bernasconi tras la información que brindó Yanina Latorre

"Esto es mentira !!! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", expresó el artista en respuesta a la publicación que realizó canal América en la red social X (antes Twitter).

Bernasconi posteo La publicación de Agustín Bernasconi. Foto: X / @agus_bernasconi.

Esto no quedó allí, ya que luego compartió un nuevo posteo: "hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más que eso". Ambas publicaciones fueron eliminadas por el autor minutos más tarde.