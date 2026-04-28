Revelaron las primeras imágenes de la película de Wanda Nara con Agustín Bernasconi: cuándo se estrena

El nuevo desafío profesional de Wanda Nara empieza a mostrarse en redes. Tras su paso por la conducción y la música, la mediática incursiona en la actuación como protagonista de “¿Querés ser mi hijo?”, su primera película de ficción. El proyecto, cuyo rodaje comenzó el pasado sábado 25 de abril en la ciudad de Montevideo, se presenta como una comedia romántica que llegará a la pantalla grande a finales del 2026.

La obra, dirigida por el cineasta Hernán Guerschuny, es una adaptación de la exitosa película mexicana homónima que en su versión original marcó récords de audiencia y fue protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita. Para esta versión rioplatense, la producción conformó un elenco que cuenta con la participación de Agustín Bernasconi como coprotagonista , además del respaldo de reconocidas figuras de la actuación como Jean Pierre Noher y Charo López.

La trama sigue los pasos de Lucía, el personaje interpretado por Nara . Se trata de una mujer de 40 años que se ve forzada a rearmar su vida y regresar a su antiguo departamento de soltera tras descubrir la infidelidad de su pareja. En este nuevo contexto de residencia, Lucía conoce a Javier, un vecino de 23 años encarnado por Bernasconi . Para lograr concretar una entrevista laboral, la protagonista le propone al joven un plan inusual: simular ser su hijo. Sin embargo, la mentira estratégica termina derivando en una relación sentimental que avanza a pesar de la brecha de edad de dos décadas entre ambos.

A través de diversas plataformas, ya comenzaron a circular las primeras imágenes del set de grabación. El material difundido exhibe la dinámica de ensayo entre la conductora y sus compañeros de elenco en el interior de un living, evidenciando un clima de trabajo enfocado en la química de los personajes.

Respecto a este giro en su carrera, Nara brindó declaraciones en las que subrayó el nivel de exigencia que requiere el formato cinematográfico. “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día. Iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso”, afirmó.

wanda nara y agustin bernasconi Los primeros adelantos de la película. Captura X / @eeemiliano

En la misma línea, la figura hizo referencia al contexto desde el que asume este rol protagónico. “Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy. Este es un nuevo desafío en mi vida y, como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión”, aseguró. Finalmente, destacó que el largometraje “es una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante”.

wanda nara 2 Wanda Nara al cine. Catura X / @eeemiliano

El despliegue de la cinta cuenta con el respaldo internacional de firmas como Elefantec Global y Fox Entertainment, a las que se suman productoras locales de gran peso como Zeppelin Studios, Cimarron Cine y Film Suez. El rodaje continuará desarrollándose de forma compartida entre locaciones de Uruguay y Argentina durante las próximas semanas, y tendrá su estreno a fines del 2026.