El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas sigue su curso. En Puro Show, programa de El Trece, revelaron el fuerte revés judicial contra la conductora de Telefe y el futbolista salió totalmente favorecido.

Fue Angie Balbiani, panelista del ciclo, quien llevó los detalles del fallo que claramente no le gustará a la empresaria: "Vamos a hablar seriamente. Tiene que ver con la Justicia italiana". En su proceso de divorcio, Wanda pidió una compensación económica.

"La Justicia Italiana acaba de fallar a favor de Mauro Icardi diciendo que a Wanda Nara no le correspondería tener una compensación económica porque tiene ingresos muy elevados , posee importantes activos inmobiliaron en Italia y en Argentina", comentó la panelista sobre los motivos.

Wanda Nara recibió un durísimo revés judicial en medio del conflicto sin fin con Mauro Icardi

También aclararon que "es propietaria de una empresa con un valor patrimonial importante. Tiene inversiones financieras significativas y es relativamente joven, cuenta con capacidad profesional para generar ingresos propios".

Captura de pantalla 2026-06-03 120343 Revés judicial para Wanda Nara. Foto: captura de video / El Trece.

De esta manera no consideran a Wanda Nara en una posición "débil económicamente" y es por este motivo que el jugador del Galatasaray está en su derecho de no pasarle cuota por alimentos. La conductora podría apelar esta decisión y el escándalo judicial sigue creciendo.