Wanda Nara explotó contra los periodistas tras el Mundial 2026: "Hostigadores y violentos"
La empresaria tuvo un fuerte cruce con periodistas en la red social X y compartió un fuerte descargo.
El Mundial 2026 ya terminó, pero las repercusiones continúan. En las últimas horas, un cruce en redes sociales entre Gustavo Méndez y Wanda Nara acaparó la atención luego de que el periodista publicara un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la empresaria.
Todo comenzó cuando Méndez escribió en X: "Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?". Aunque no mencionó a nadie de forma explícita, varios usuarios relacionaron la publicación con Wanda, quien estuvo presente en el partido decisivo entre Argentina y España.
La mediática no dejó pasar el comentario y respondió con dureza: "No sé de quién hablas bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mi no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. ¡¡¡¡Habla de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenes por contrabando de tecnología y evasión fiscal!!! ¿O no existís y tus causas no importan?".
Ante esa acusación, el periodista volvió a responder: "Te pusiste el poncho sola. Nadie te nombró. ¿Te creés que sos la única que viajaste solo a la final? Te va a llegar una querella de mi abogado por calumnias e injurias, porque no tengo ninguna causa penal, de nada. Nos vemos en tribunales después de la feria".
Lejos de cerrar el intercambio, la conductora replicó con otro mensaje: "Ya sé que no te referís a mí, pero sos un violento llamar mufa a cualquier persona es grave. Y sos una persona violenta que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas guarda a tu abogado para tus causas penales que se te vienen. No lo hagas escribir al pedo. ¿A quien te referís con mufa entonces ? Da nombres ya que sos tannnnn VIVO".
La discusión luego sumó nuevas protagonistas: Marcia Frisciotti, creadora de la cuenta de Instagram @Gossipeame y panelista de Puro Show, además de la actriz y periodista Ángeles Balbiani, también realizaron comentarios sobre la situación y recibieron respuestas de la empresaria.
Tras la catarata de mensajes, Wanda Nara publicó un descargo: "Chicos, chicas, nunca se callen cuando exista o vivan violencia. Respondan, denuncien o defiéndanse. Yo me callé mucho tiempo y hace mal. Basta de periodistas hostigadores y violentos. Si escarbas un poquito sacas más que muertitos de sus placares pero les encanta hablar de los demás...".