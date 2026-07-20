Wanda Nara explotó contra los periodistas tras el Mundial 2026: "Hostigadores y violentos"

La empresaria tuvo un fuerte cruce con periodistas en la red social X y compartió un fuerte descargo.

Wanda Nara cruzó con dureza a los periodistas que la criticaron tras la final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya terminó, pero las repercusiones continúan. En las últimas horas, un cruce en redes sociales entre Gustavo Méndez y Wanda Nara acaparó la atención luego de que el periodista publicara un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la empresaria.

Todo comenzó cuando Méndez escribió en X: "Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?". Aunque no mencionó a nadie de forma explícita, varios usuarios relacionaron la publicación con Wanda, quien estuvo presente en el partido decisivo entre Argentina y España.

Todo comenzó a partir de este comentario de Gustavo Méndez en X. Captura de pantalla X @gusta_mendez. La mediática no dejó pasar el comentario y respondió con dureza: "No sé de quién hablas bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mi no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. ¡¡¡¡Habla de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenes por contrabando de tecnología y evasión fiscal!!! ¿O no existís y tus causas no importan?".

Ante esa acusación, el periodista volvió a responder: "Te pusiste el poncho sola. Nadie te nombró. ¿Te creés que sos la única que viajaste solo a la final? Te va a llegar una querella de mi abogado por calumnias e injurias, porque no tengo ninguna causa penal, de nada. Nos vemos en tribunales después de la feria".

La respuesta de la empresaria al comunicador. Captura de pantalla X @wanditanara. Lejos de cerrar el intercambio, la conductora replicó con otro mensaje: "Ya sé que no te referís a mí, pero sos un violento llamar mufa a cualquier persona es grave. Y sos una persona violenta que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas guarda a tu abogado para tus causas penales que se te vienen. No lo hagas escribir al pedo. ¿A quien te referís con mufa entonces ? Da nombres ya que sos tannnnn VIVO".