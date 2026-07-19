Wanda Nara sufrió un dramático robo mientras estaba en la final del Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Wanda Nara reveló detalles de un horrible episodio del que se enteró en pleno partido entre Argentina y España.

Wanda Nara asistió a la final del Mundial 2026, y más allá de alentar por la Selección argentina, la conductora viajó para cumplir con un compromiso laboral. Sin embargo, no todo fue felicidad ya que la empresaria sufrió un dramático robo del que se enteró en pleno partido.

Apenada, Nara reveló desde sus historias de Instagram: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos".

Wanda Nara y un mal momento durante la final del Mundial 2026 El mal momento de Wanda Nara durante la final del Mundial 2026. Instagram @wanda_nara Luego Wanda Nara concluyó: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia".

De esta manera, la final del Mundial 2026 no sólo será recordada por la mediática por el sinsabor de la derrota de la Selección argentina, sino por el desagradable evento que atravesaron sus hijos en Italia.