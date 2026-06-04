Maxi López rompió el silencio sobre el apasionado beso con Wanda Nara: "Estuvo buena"

El episodio más comentado de Triángulo Amoroso finalmente salió al aire y volvió a colocar a Wanda Nara y Maxi López en el centro de la escena. La ficción vertical que ambos protagonizan incluyó una secuencia romántica que rápidamente generó repercusiones entre los espectadores y se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

En medio de ese impacto, el exfutbolista fue abordado por Desayuno Americano. Durante la entrevista, evitó aclarar si el beso que protagonizó junto a su exesposa fue realizado realmente o si se recurrió a herramientas de inteligencia artificial para recrearlo.

Al ser consultado sobre la reacción del público, el exparticipante de MasterChef Celebrity destacó la recepción que está teniendo el proyecto. "La del beso es fuerte, la de toda la serie es increíble porque la gente está respondiendo. Yo no puedo creer cómo se engancharon. Me gusta, es nuestra primera experiencia haciendo una ficción juntos", expresó López.

Maxi también reconoció que la expectativa por ese capítulo venía creciendo desde hacía tiempo: "Estaba toda la gente preguntando en las redes y en la calle". "Lo que pasa es que yo voy viendo cada capítulo mientras va saliendo, porque no quise verlo antes, entonces el trabajo terminado lo voy viendo ahora. Y la verdad es que está quedando bueno", reveló el exfutbolista.

beso maxi lopez y wanda nara El beso de López y Nara.

La charla continuó con preguntas sobre la famosa escena. Aunque evitó calificarse como un buen besador, Maxi López admitió que "estuvo buena toda la situación". Sin embargo, cuando llegó el momento de responder si el acercamiento había sido real o generado mediante inteligencia artificial, volvió a esquivar una definición concreta. "Yo digo que está muy bien producido, muy bien armado, muy lindo todo. Cuando me plantearon el libreto y vimos todo lo que era, nos sentamos a charlar con Solange y con el canal, porque queríamos hacer un producto lo mejor posible para que la gente se divierta", señaló el exfutbolista , sin despejar las dudas.

"Para mí, el secreto de todo es que la gente se divierta y esto despertó muchas cosas. Yo creo que tanto ella como yo, lo disfrutamos y, por lo que hablamos, va bien", aseguró Maxi. Cuando el cronista le remarcó que seguía sin contestar la pregunta principal, López respondió: "No te voy a responder". Lejos de aportar más precisiones, comentó que quienes trabajaron en la producción también aguardaban con expectativa la reacción del público frente a esa escena y mantuvo el misterio sobre cómo se realizó.

Sobre el final, la conversación giró hacia Daniela Christiansson, su actual pareja, y la posibilidad de que el beso con Wanda generara algún conflicto. En ese contexto, el exdelantero remarcó la importancia de mantener ciertos límites y priorizar el respeto entre todas las partes involucradas. "Yo no un actor. Estoy aprendiendo. Me gusta, me gustó el proyecto, voy mejorando porque sigo practicando, es algo que me gusta, pero está bueno que sí haya límites en ciertas cosas porque me parece que el respeto es la cosa más importante para todos. No sólo para mi pareja, sino la parte de Solange, su pareja y todo", cerró diciendo Maxi López.