La escandalosa guerra judicial que se desató por la herencia de Beatriz Sarlo tras su muerte

Tras el fallecimiento de Beatriz Sarlo en diciembre de 2024, el reparto de sus bienes está lejos de resolverse. Lo que parecía una cuestión sucesoria relativamente simple terminó convirtiéndose en un expediente cada vez más complejo, atravesado por disputas judiciales, documentos en discusión y la aparición constante de nuevos reclamantes.

Los detalles del caso fueron expuestos por Fernanda Iglesias en Puro Show . Allí reveló que, durante la etapa final de su vida, la escritora tenía una preocupación que ocupaba gran parte de sus pensamientos. "¿Saben qué era lo que le preocupaba a Beatriz Sarlo antes de su muerte? Estaba totalmente preocupada, como consternada. No era ni por sus libros, ni por un fideicomiso para la cultura, ni por su biblioteca. Ella estaba preocupada por su gata Nini", comentó la periodista.

"Como sabemos que los gatos son territoriales y les gusta vivir en el lugar donde vivieron siempre, también estaba preocupada por quién se iba a quedar en ese departamento", detalló la panelista. Con la intención de dejar resuelto ese asunto, la intelectual habría redactado meses antes de morir un documento escrito íntegramente de su puño y letra: "Escribe un testamento hológrafo, sin escribano, de un lado y del otro. Y le dice a su encargado del edificio que se quede con la gatita y que se haga cargo del departamento. Ella creyó que con esto ya solucionaba el tema. Pues todo lo contrario. Este testamento es un problemón en su sucesión".

"En el año 1966 ella se había casado legalmente con un arquitecto llamado Alberto Sato. Ellos después se separan a los diez años y nunca hacen el divorcio", explicó la comunicadora. "Como se habían separado, él se había ido a Venezuela, después se fue a vivir a Chile, tuvo otra pareja. Ella tuvo dos novios más, este último el señor Rafael Filippelli, el cineasta del cual estaba muy enamorada. Nunca sintieron la necesidad de hacer el divorcio", relató Iglesias.

Beatriz Sarlo Foto: Télam La herencia de Beatriz Sarlo quedó en el ojo de la tormenta judicial tras conocerse los detalles de su sucesión. Foto: Télam

"Cuando se entera de la muerte, Alberto Sato viaja urgentemente a Buenos Aires, reconoce el cuerpo de Beatriz Sarlo y rápidamente arranca la sucesión diciendo: 'Yo soy el cónyuge, yo soy el heredero universal y forzoso de esta sucesión'", afirmó Fernanda. Sin embargo, pocos días después surgió otro reclamo: "A los diez días aparece el encargado, Alberto Mesa, y dice: 'Hola, yo tengo este papelito. Me lo escribió Beatriz de puño y letra, tiene fecha, está firmado y dice que después de su muerte yo me tengo que quedar con la gata y con el departamento de la calle Hidalgo'".

"Este papelito no está certificado por escribano ni nada, pero la ley dice que esto es un testamento hológrafo. Si un perito dice que esta es la letra de Beatriz Sarlo, esto tiene validez", aseguró la periodista. De todos modos, aclaró que el encargado no pretendía quedarse con todos los bienes: "Le deja lo que se llama un legado. No le deja todos los bienes, no lo declara heredero universal. Le deja solamente el departamento y la gata". "Alberto Sato dice: '¿Qué es esto? ¿Dónde sacaste eso? Me limpio con esto. No sirve. Impúgnenlo inmediatamente'", relató la panelista.

Beatriz Sarlo habló con Alfredo Leuco en Canal 26. Detalles inéditos de la causa que involucra a familiares directos, un antiguo cónyuge y un testamento hológrafo.

En el marco de la causa, los representantes legales del encargado sostuvieron que el arquitecto había perdido sus derechos hereditarios debido a la prolongada separación de hecho. "Le dijeron: 'Vos perdiste la vocación hereditaria'. Porque la ley dice que si estás separado de hecho y no tenés intención de volver con esa persona, perdés el derecho a heredar", comentó la comunicadora. Inicialmente, la Justicia aceptó ese planteo. "El juez dice: 'Me parece que tienen razón'. Y lo excluye de la sucesión a Sato. O sea, el cónyuge no iba a heredar un peso", explicó Fernanda Iglesias. Pero la situación volvió a modificarse poco después: "Sato dice: '¿Qué? No puede ser'. Apela y vuelve a entrar en la sucesión. Metió presión y lo vuelven a incorporar al expediente".

Mientras tanto, se ordenó una pericia caligráfica para determinar la autenticidad del testamento. "Lo que presentan para la pericia son dedicatorias que ella le hacía a Rafael Filippelli", contó la periodista. El resultado de ese estudio podría ser clave para definir el futuro de la herencia.

beatriz sarlo.jpg La herencia de Sarlo se convirtió en un verdadero laberinto judicial. NA

Cuando parecía que el conflicto involucraba únicamente al exmarido y al encargado, comenzaron a aparecer familiares que también reclamaron participación en la sucesión. "Así como una fuente inesperada, apareció una heredera inesperada", anunció Iglesias.

La primera fue Ernestina Susana del Río, residente de Viedma, quien afirmó ser prima hermana de la escritora: "Tiene 87 años y reclama una herencia fuerte". Tras su fallecimiento, el escenario volvió a modificarse porque dejó cinco sobrinos que podrían continuar con el reclamo: "Pasaron de ser tres a ser siete". "Aparece otro. Un primo hermano. Se llama Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes y dice: 'Yo soy primo hermano porque soy familiar por la rama paterna'", sumó Fernanda. A él se sumaron otros tres primos que sostuvieron un planteo similar.

"Si nadie hereda y no encuentran ningún heredero válido, hereda el Estado", destacó Fernanda Iglesias.