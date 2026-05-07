Saula Benavente, viuda de Luis Brandoni, habló por primera vez y reveló que ocurrirá con la herencia: "Miserias"

A 17 días de la partida de Luis "Beto" Brandoni , figuras y seres queridos rindieron homenaje al actor que portó gran valor a la cultura nacional. El acto se realizó en el Teatro Multitabaris y quien habló por primera vez fue Saula Benavente , última pareja del artista.

Consultada sobre cómo está viviendo este tipo de tributos, Saula fue sincera sobre los sentimientos encontrados que atraviesan: "Somos una familia en duelo todavía. Todo el reconocimiento sabemos que a Beto le hubiera puesto feliz. Él quería esto. Vivió para su público, vivió para su trabajo.

Para la viuda de Brandoni , el mayor consuelo frente a la tristeza es saber que el final lo encontró exactamente como él lo hubiera planeado: activo y exitoso. "El tiempo acomoda, es lo único que puedo decir, estamos tristes. Creo que nos calmamos un poco al pensar que fue como él quería, trabajando hasta el último momento y que se fue rodeado de todos sus seres queridos" , confesó. Y agregó con orgullo: "Se fue en la gloria, con un peliculón, con una obra en la que el público lo acompañó. Entonces, ¿dónde firmo? Quiero lo mismo".

Embed - Saula Benavente, viuda de Luis Brandoni, habló por primera vez y reveló que ocurrirá con la herencia: "No es un buen..."

El tono emotivo de la charla cambió radicalmente cuando se le consultó sobre los recientes rumores que apuntaban a un supuesto conflicto por la herencia, especialmente luego de que saliera a la luz la existencia de Adriana, su hija mayor, sumándose a la línea sucesoria. Saula no anduvo con rodeos.

"Es una pelotud** total, son ganas de hacer titulares. No hay nada que escarbar ahí", sentenció con firmeza, desmintiendo cualquier tipo de guerra interna en la familia. "Entiendo que hay cierta prensa que necesita esas cosas, pero la verdad que va a ser un chasco", advirtió.

saula benavente Saula Benavente y Luis Brandoni estuvieron juntos por 12 años. Archivo MDZ

Para dar por cerrado el tema, Benavente confirmó que el vínculo familiar está intacto y que los trámites legales siguen su curso natural sin sobresaltos. "Él tenía tres hijas y está todo en orden. Así que no va a haber nada. Si surge algo, son miserias de otros", aclaró.

Finalmente, reflexionó sobre el daño que este tipo de trascendidos le hace a la memoria del inolvidable actor: "Beto no lo merece porque fue un tipo que siempre tuvo su vida personal resguardada. Así que eso no es un buen homenaje para Beto, va a empañar todo el resto. No es justo, no se lo merecía".