La nieta de Luis Brandoni rompió el silencio y dedicó un duro mensaje a dos semanas de su muerte: "Que ilusa"

Dos semanas pasaron, sin embargo, el dolor sigue intacto. La muerte de Luis Brandoni no solo generó tristeza y nostalgia, sino también un profundo sentimiento de vacío en el mundo del espectáculo y de quienes admiran el arte cinematográfico por sí mismo. Como expresaron algunos, "los grandes talentos argentinos se están esfumando".

Si, la vida empieza y termina, un ciclo que es de público conocimiento y de inesperado acontecimiento. En las últimas horas, quien logró expresarse por primera vez tras dos semanas de silencio fue Macarena Brandoni , una de las nietas del entrañable actor. En su cuenta de Instagram, la escritora dejó un fuerte mensaje con el que finalmente, despidió a su abuelo.

" Recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas. Intenté hablarte, pero qué ilusa : sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma", inició su profundo escrito, Brandoni.

Acto seguido, continuó: "Aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen. Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón. Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé".

macarena brandoni 2 (2) Las fotos posteadas por Brandoni. IG @macabrandoni

"Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino", recordó con nostalgia.

macarena brandoni 3 Las fotos compartidas por Brandoni. IG @macabrandoni

Por último, Macarena culminó: "Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín".