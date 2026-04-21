El último adiós a Luis Brandoni, con una gran ovación: así lo despidieron de la Legislatura porteña

Tras casi 12 horas de un velatorio lleno de reflexión y profunda nostalgia, el actor fue despedido con una catarata de aplausos.

Luis "Beto" Brandoni falleció en la madrugada del lunes 20 de abril. Su partida dejó un inmenso vacío no solo en los escenarios, sino también en el corazón de un público que lo acompañó a lo largo de décadas de una carrera intachable.

El actor venía de pelear por su vida tras haber sufrido un accidente doméstico el pasado 11 de abril, lo que le provocó un hematoma subdural por el cual debió permanecer internado en el Sanatorio Güemes hasta el fatal desenlace. Al momento de su hospitalización, Brandoni se encontraba plenamente activo, protagonizando la comedia teatral "¿Quién es quién?" junto a Soledad Silveyra en el Teatro Liceo.

Así fue despedido Luis Brandoni Embed - Luis Brandoni

Para honrar su inmenso legado y su figura como ciudadano ilustre, el velatorio se llevó a cabo en el recinto de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante más de 11 horas, colegas, figuras de la política, familiares y cientos de fanáticos desfilaron por el lugar para rendirle homenaje a uno de los últimos grandes baluartes de la escena nacional.

El momento más conmovedor de la jornada se vivió cerca de las 23 horas. Cuando el féretro comenzó a ser retirado del edificio legislativo, el silencio de la noche porteña se rompió con una cerrada ovación. Los aplausos ininterrumpidos de los presentes marcaron el pulso de la despedida.