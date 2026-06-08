Mauro Icardi compartió la foto más íntima de la China Suárez en Maldivas y sorprendió a todos: "El paraíso"

Mauro Icardi compartió postales de sus vacaciones en el destino paradisíaco, pero una imagen de la actriz se convirtió en el centro de todos los comentarios.

Mauro Icardi llegó a la Argentina luego de su aventura por Japón y Maldivas con la China Suárez. El futbolista compartió dos publicaciones y una de ellas revolucionó a los seguidores que no dudaron en opinar al respecto.

El futbolista que salió campeón con el Galatasaray decidió disfrutar y desconectarse por completo en sus vacaciones. En el posteo de Maldivas, Icardi compartió la foto más íntima de la China Suárez.

"El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos", escribió junto a 20 imágenes en la playa. Una de esas postales se viralizó, ya que se la puede ver a Eugenia sin bikini y el jugador decidió taparle su cuerpo con recuadros blancos.

Mauro Icardi subió la foto más íntima de la China Suárez en Maldivas China Suárez Mauro Icardi compartió una foto íntima de la China Suárez y fue criticado. Foto: Instagram / @mauroicardi.