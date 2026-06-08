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Mauro Icardi compartió la foto más íntima de la China Suárez en Maldivas y sorprendió a todos: "El paraíso"

Mauro Icardi compartió postales de sus vacaciones en el destino paradisíaco, pero una imagen de la actriz se convirtió en el centro de todos los comentarios.

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Mauro Icardi con la China Suárez en Maldivas.&nbsp;

Mauro Icardi con la China Suárez en Maldivas. 

Foto: Instagram / @mauroicardi.

Mauro Icardi llegó a la Argentina luego de su aventura por Japón y Maldivas con la China Suárez. El futbolista compartió dos publicaciones y una de ellas revolucionó a los seguidores que no dudaron en opinar al respecto.

El futbolista que salió campeón con el Galatasaray decidió disfrutar y desconectarse por completo en sus vacaciones. En el posteo de Maldivas, Icardi compartió la foto más íntima de la China Suárez.

"El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos", escribió junto a 20 imágenes en la playa. Una de esas postales se viralizó, ya que se la puede ver a Eugenia sin bikini y el jugador decidió taparle su cuerpo con recuadros blancos.

Mauro Icardi subió la foto más íntima de la China Suárez en Maldivas

China Suárez
Mauro Icardi compartió una foto íntima de la China Suárez y fue criticado.

Mauro Icardi compartió una foto íntima de la China Suárez y fue criticado.

Los usuarios reaccionaron rápidamente tras la publicación: "Cuando vas mirando las fotos y crees que no hay una peor que la otra, sale la China en pelotas", "En serio subió esa foto tapándola?", fueron los comentarios.

Las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi en Maldivas

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Disfrutando del arcoíris en Maldivas.

Disfrutando del arcoíris en Maldivas.

Captura de pantalla 2026-06-08 184713
La China Suárez viajó con Mauro Icardi a Maldivas.

La China Suárez viajó con Mauro Icardi a Maldivas.

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Sol y playa.

Sol y playa.

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Mauro Icardi junto a la China Suárez en Maldivas.

Mauro Icardi junto a la China Suárez en Maldivas.

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