Mauro Icardi explotó tras la prohibición de salir del país y lanzó un fuerte comunicado

La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara está que arde luego de que el futbolista se negó a firmar el documento para que sus hijas puedan volver de Italia a Argentina. En medio de todo esto, la expareja de la empresaria recibió un fuerte revés judicial y, por supuesto, no le gustó.

Es que Mauro Icardi no podrá salir del país y se expresó en las redes sociales con un fuerte y largo comunicado: "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rápidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de celeridad llamativa".

"Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me preguntó cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo o simplemente está ignorando lo que establece la ley?", escribió el futbolista.

El comunicado de Mauro Icardi tras el revés judicial Mauro Icardi explotó tras la decisión del juez. Instagram: @mauroicardi. En otra parte del comunicado, Icardi se refirió a la situación de sus hijas, quienes se encuentran en Italia sin poder regresar al país: "Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de cada país".