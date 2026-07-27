Martín Migueles apuntó contra Mauro Icardi y la guerra con Wanda Nara está que arde

El novio de Wanda Nara decidió defender a su pareja y no dudó en criticar duramente al exfutbolista del Galatasaray de Turquía.

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a encender la polémica con su fuerte cruce en redes sociales. Lo inesperado en todo esto es que el entorno cercano de la conductora decidió opinar y fue nada más y nada menos que Martín Migueles quien decidió romper el silencio.

El futbolista celebró un fallo a su favor por parte de la Justicia de Italia en el que la jueza decidió negarle a Wanda el pago de "250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por el divorcio".

En el ciclo El Diario de Mariana (América) hablaron con Martín Migueles y no dudó en apuntar contra Mauro Icardi: "Yo apoyo, Wanda Nara está para atrás, estamos esperando que Mauro Icardi firme. Wanda está sufriendo, las nenas están sufriendo".

La palabra de Martín Migueles "Tenemos que volver al país por la rutina de cada uno. Esperamos que este Power Ranger firme", expresó. La empresaria confirmó que el padre de las menores se negó a firmar los permisos para que sus hijas puedan tener nuevamente los pasaportes que fueron sustraídos en el robo.