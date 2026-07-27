¿Estalló la interna? La drástica decisión que tomó Zaira tras el llamativo posteo que hizo Wanda Nara

El mundo de la farándula quedó totalmente sorprendido luego de la fuerte reacción que tuvo Zaira tras la publicación de la conductora de Telefe.

En las últimas horas, Wanda Nara sorprendió a todos con un mensaje totalmente enigmático. Inmediatamente, diferentes figuras se hicieron eco y muchos decían que se trataba de una publicidad, aunque la reacción de Zaira encendió todas las alarmas.

Si bien se suponía que tenía que ver con una colaboración, esto no se confirmó. La frase que utilizó la mediática fue letal y aparentemente dedicada a su hermana, con quien se mostró en la final del Mundial 2026: "Pensé que eras de mi team".

En Intrusos (América TV) revelaron que Zaira decidió dejar de seguir a Wanda Nara en Instagram: "No estamos hablando de lo sentimental con Icardi sino a su propia sangre. Hay una versión que dice que gente que trabajaba con Zaira se habría pasado al team de Wanda", comentó Rodrigo Lussich.

La reacción de Zaira Nara tras el llamativo posteo de Wanda Esto no fue lo único, ya que Yanina Latorre también dejó un fuerte mensaje en sus redes tras la decisión de la modelo: "Arrancó el gate. Hay quilombo entre las hermanas más mediáticas del país, una dejó de seguir a otra. Otro viaje en el que Diego vuelve al atún".