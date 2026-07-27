Susana Giménez habló de más con Marley y filtró una bomba sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En medio de su viaje con Marley, Susana Giménez soltó un sorpresivo dato sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que se volvió viral.

Una inesperada afirmación de Susana Giménez sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. La conductora hizo una revelación durante su participación en Por el mundo y sus palabras rápidamente se viralizaron.

La conversación entre ambos giraba en torno al presente sentimental del futbolista y su relación con la cantante. En ese momento, Marley destacó el vínculo entre ambos y comentó: "Ahora está re enamorado de Tini".

Esto fue lo que dijo Susana Giménez sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul La respuesta de la diva sorprendió al conductor, ya que aseguró: "Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre". La frase fue pronunciada como una confirmación de una supuesta fecha de casamiento, aunque durante el intercambio no brindó mayores precisiones sobre la información.

Marley, por su parte, se limitó a destacar la relación entre la pareja: "Linda pareja hacen". Ante ese comentario, Susana respondió simplemente "sí".