Mundial 2026: el apasionado beso de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel tras la victoria de Argentina

Luego del triunfo de la Scaloneta ante Inglaterra, el mediocampista se acercó a las tribunas para celebrar con la cantante y sus hijos.

Argentina se aseguró el pase a la final del Mundial 2026 al superar a Inglaterra en la segunda semifinal, la costumbre se hizo presente: los jugadores de la Selección Argentina se acercaron a las gradas para compartir el desahogo y la alegría con sus familiares y allegados. En ese contexto, se dio uno de los momentos más románticos.

Las cámaras de TyC Sports lograron capturar el instante exacto en el que Rodrigo De Paul fue al encuentro de sus seres queridos en la platea. El mediocampista, que volvió a dejar el alma en la cancha minutos posteriores al segundo tiempo, buscó refugio directo en Tini Stoessel tras el cierre del partido.

El beso entre Tini y Rodrigo El gran encuentro entre ambos se fusionó en un gran beso, lleno de emoción y felicidad. A la par, la artista se encontraba acompañada por Francesca y Bautista, los hijos del futbolista.

Tras el beso, ambos se fundieron en un cálido y muy sentido abrazo. Este gesto, cargado de amor y alivio, no tardó absolutamente nada en revolucionar las redes sociales, convirtiéndose de inmediato en un clip viralizado.