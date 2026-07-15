La conmovedora dedicatoria de Messi a Maradona tras eliminar a Inglaterra del Mundial: "Es un regalo para él"

Tras eliminar a Inglaterra con una remontada inolvidable, Messi volvió a emocionar a todos con un mensaje que tuvo un destinatario muy especial. Fua, el Diego.

Messi volvió a emocionar a todos con un mensaje dedicado a Maradona tras eliminar a Inglaterra.

La Selección argentina volvió a protagonizar una noche inolvidable. Con una remontada épica sobre Inglaterra, en lo que fue "La Batalla de Atlanta", el equipo liderado por Lionel Messi se clasificó a la final del Mundial 2026 y desató una enorme emoción dentro y fuera de la cancha.

Uno de los momentos más conmovedores llegó después del partido, cuando el mejor jugador del mundo habló con TyC Sports y le dedicó la victoria a Diego Armando Maradona, protagonista de uno de los capítulos más recordados de la historia de los Mundiales justamente frente a Inglaterra en México 1986.

Messi le dedicó el triunfo y la clasificación a Maradona "Sin dudas que el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial; poder regalarle esta alegría a él y que lo viva como quiera desde ahí arriba. Que lo disfrute porque es un regalo para él también", expresó el capitán argentino luego de recibir una réplica de la histórica camiseta que usó Maradona en aquel partido de cuartos de final.

Messi se llevó una camieta especial de Maradona y le dedicó unas emotivas palabras TyC Sports La referencia no fue casual. Hace exactamente 40 años, Diego firmó una actuación inmortal en el Estadio Azteca con los goles de la "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo", una tarde que quedó marcada para siempre en la memoria colectiva de los argentinos.

Messi también contó cómo se vivió la previa dentro del campo de juego y reconoció que el contexto hizo que el partido tuviera una carga emocional diferente. "En los himnos se vivió algo especial porque empezamos a escuchar el murmullo de la gente de ellos. La gente lo estaba cantando de manera especial y nos fuimos contagiando los unos a los otros. Si bien sabíamos que era un partido de fútbol, a veces es difícil controlar las emociones. Lo vivimos de esa manera y lo jugamos así también", aseguró.