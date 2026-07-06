A 40 años de la obra cumbre de Maradona, Peter Shilton dijo que su segundo gol a Inglaterra también fue ilícito: el motivo

El exarquero inglés recordó la obra maestra de Diego Armando Maradona en el Azteca y reconoció que el segundo gol también debió ser invalidado.

Pasaron 40 años del histórico triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, pero la herida sigue abierta para Peter Shilton. El ex arquero británico aprovechó la previa del encuentro que disputó el conjunto de Thomas Tuchel ante México por los octavos de final del Mundial 2026 para recordar aquella eliminación y volver a cargar contra Diego Armando Maradona.

A través de su cuenta oficial de X, el ex guardameta publicó un mensaje de apoyo para Inglaterra y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: "¡Vamos Inglaterra, nos lo merecemos! Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado la Copa del Mundo en 1986", escribió en la antesala del partido disputado en el estadio Azteca.

Come on @England we are owed this ! yes I held a grudge because I honestly believed we were the team that would of won the @FIFAWorldCup in 86

We were cheated by both goals if VAR was about then both goals would not of stood !

I’ve put the beef to bed but still believe… pic.twitter.com/qd9D5fyzzZ — Peter Shilton (@Peter_Shilton) July 5, 2026 Peter Shilton dijo que el segundo gol de Maradona a Inglaterra también fue ilícito Shilton fue todavía más allá y volvió a cuestionar las dos acciones más recordadas de aquel encuentro: "Nos robaron con ambos goles. Si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado. He dejado atrás el rencor, pero aún creo que Inglaterra merece una victoria esta noche. Buena suerte, chicos, den todo lo que tienen", publicó. Luego del triunfo inglés por 3-2, volvió a expresarse para felicitar al equipo de Tuchel: "Felicitaciones Inglaterra, una victoria increíble. A seguir así".

La polémica postura del ex arquero no es nueva. Desde hace años sostiene que, si bien considera a Maradona el mejor futbolista de la historia, jamás pudo respetarlo como deportista por la Mano de Dios. En una entrevista con The Guardian, recordó aquella acción y defendió su intento por evitar el gol: "Hice todo lo que pude. En la famosa foto se ve que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Por eso la toca con la mano. Él hizo trampa", afirmó.

Video: el segundo gol de Maradona a los ingleses Archivo Además, Shilton aseguró que una disculpa pública del capitán argentino habría cambiado por completo su mirada sobre el episodio. "No solo me hubiese aliviado a mí, también a todo el equipo. Inglaterra sufrió porque él hizo trampa. Hoy muchos se quejan del VAR, pero para nosotros habría sido brillante. Nunca mostró remordimiento", sostuvo. Incluso reveló que rechazó en varias ocasiones la posibilidad de compartir un programa de televisión con Maradona porque nunca recibió el gesto que esperaba.