A 40 años de la obra cumbre de Maradona, Peter Shilton dijo que su segundo gol a Inglaterra también fue ilícito: el motivo
El exarquero inglés recordó la obra maestra de Diego Armando Maradona en el Azteca y reconoció que el segundo gol también debió ser invalidado.
Pasaron 40 años del histórico triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, pero la herida sigue abierta para Peter Shilton. El ex arquero británico aprovechó la previa del encuentro que disputó el conjunto de Thomas Tuchel ante México por los octavos de final del Mundial 2026 para recordar aquella eliminación y volver a cargar contra Diego Armando Maradona.
A través de su cuenta oficial de X, el ex guardameta publicó un mensaje de apoyo para Inglaterra y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: "¡Vamos Inglaterra, nos lo merecemos! Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado la Copa del Mundo en 1986", escribió en la antesala del partido disputado en el estadio Azteca.
Peter Shilton dijo que el segundo gol de Maradona a Inglaterra también fue ilícito
Shilton fue todavía más allá y volvió a cuestionar las dos acciones más recordadas de aquel encuentro: "Nos robaron con ambos goles. Si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado. He dejado atrás el rencor, pero aún creo que Inglaterra merece una victoria esta noche. Buena suerte, chicos, den todo lo que tienen", publicó. Luego del triunfo inglés por 3-2, volvió a expresarse para felicitar al equipo de Tuchel: "Felicitaciones Inglaterra, una victoria increíble. A seguir así".
La polémica postura del ex arquero no es nueva. Desde hace años sostiene que, si bien considera a Maradona el mejor futbolista de la historia, jamás pudo respetarlo como deportista por la Mano de Dios. En una entrevista con The Guardian, recordó aquella acción y defendió su intento por evitar el gol: "Hice todo lo que pude. En la famosa foto se ve que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Por eso la toca con la mano. Él hizo trampa", afirmó.
Video: el segundo gol de Maradona a los ingleses
Además, Shilton aseguró que una disculpa pública del capitán argentino habría cambiado por completo su mirada sobre el episodio. "No solo me hubiese aliviado a mí, también a todo el equipo. Inglaterra sufrió porque él hizo trampa. Hoy muchos se quejan del VAR, pero para nosotros habría sido brillante. Nunca mostró remordimiento", sostuvo. Incluso reveló que rechazó en varias ocasiones la posibilidad de compartir un programa de televisión con Maradona porque nunca recibió el gesto que esperaba.
A pesar de sus críticas, el ex arquero reconoció la genialidad del segundo tanto del Diez, el denominado Gol del Siglo. Sin embargo, explicó que la selección inglesa ya se encontraba golpeada emocionalmente tras el primer gol y hasta consideró que la jugada nació de una infracción previa sobre Glenn Hoddle que el árbitro no sancionó: "No puedes quitarle mérito a lo que hizo Maradona, pero nosotros ya no estábamos en el estado mental adecuado después de lo que había pasado", recordó.
Cuatro décadas después, el Argentina-Inglaterra de México 1986 continúa generando repercusiones. Mientras en Argentina aquellas dos jugadas forman parte de la historia grande del fútbol, en suelo británico siguen siendo motivo de debate y de reclamos. Shilton, protagonista directo de aquella tarde inolvidable en el Azteca, volvió a demostrar que el paso del tiempo no alcanzó para borrar una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.