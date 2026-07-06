La batalla del Azteca: Inglaterra le ganó 3-2 a México y sacó pasaje a cuartos del Mundial
Inglaterra, que jugó casi un tiempo con uno menos, se quedó con un partidazo gracias al doblete de Bellingham y un penal de Kane. Quiñones y Jiménez descontaron para el local.
México e Inglaterra regalaron uno de los mejores partidos del Mundial 2026. Luego de una demora inicial de una hora por tormentas eléctricas, la potencia europea pisó fuerte en el mítico Estadio Azteca y eliminó en octavos de final al equipo local con un infartarte 3-2 para meterse en cuartos de final, donde se verá las caras ante una Noruega que dio el gran batacazo al dejar en el camino a Brasil.
México puso fin a la ilusión en la Copa del Mundo que coorganizó, aunque vendió muy cara su derrota frente a un rival de mayor jerarquía. Los británicos sufrieron durante gran parte del primer tiempo hasta que Jude Bellingham cambió el rumbo del encuentro con dos goles en apenas dos minutos.
El futbolista del Real Madrid abrió el marcador de cabeza tras un centro de Bukayo Saka luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de Anthony Gordon y una asistencia de Harry Kane para definir el 2-0.
Bellingham apareció solo para poner en ventaja a Inglaterra
México sacó del medio, la perdió y otro gol Bellingham para el 2-0
Antes del descanso, Julián Quiñones descontó con una notable volea dentro del área para establecer el 2-1 y darle esperanza al conjunto azteca en un momento clave.
Quiñones descontó para México sobre el final del primer tiempo
En el complemento, Jarrell Quansah fue expulsado tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo, sancionada con intervención del VAR.
Konsa metió un planchazo y dejó con uno menos a Inglaterra
Pese a jugar con diez, Inglaterra amplió la ventaja mediante un penal cometido por Israel Rangel sobre Gordon. Kane convirtió el 3-1 y alcanzó su sexto gol en el Mundial.
Kane no falla: cambió el penal por gol para el 3-1 de Inglaterra
México volvió a descontar con otro penal, esta vez por una infracción del propio Kane sobre Roberto Alvarado, que Raúl Jiménez transformó en el 3-2 definitivo.
Édson Álvarez tuvo el empate con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras Jordan Pickford sostuvo el resultado con algunas intervenciones decisivas. Inglaterra resistió el asedio final, selló su clasificación y avanzó de ronda con Bellingham como gran figura.
Fuente: NA