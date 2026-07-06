La batalla del Azteca: Inglaterra le ganó 3-2 a México y sacó pasaje a cuartos del Mundial

Inglaterra, que jugó casi un tiempo con uno menos, se quedó con un partidazo gracias al doblete de Bellingham y un penal de Kane. Quiñones y Jiménez descontaron para el local.

Bellingham y Harry Kane, los protagonistas de la sufrida clasificación de Inglaterra contra el anfitrión México.

México e Inglaterra regalaron uno de los mejores partidos del Mundial 2026. Luego de una demora inicial de una hora por tormentas eléctricas, la potencia europea pisó fuerte en el mítico Estadio Azteca y eliminó en octavos de final al equipo local con un infartarte 3-2 para meterse en cuartos de final, donde se verá las caras ante una Noruega que dio el gran batacazo al dejar en el camino a Brasil.

México puso fin a la ilusión en la Copa del Mundo que coorganizó, aunque vendió muy cara su derrota frente a un rival de mayor jerarquía. Los británicos sufrieron durante gran parte del primer tiempo hasta que Jude Bellingham cambió el rumbo del encuentro con dos goles en apenas dos minutos.

El futbolista del Real Madrid abrió el marcador de cabeza tras un centro de Bukayo Saka luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de Anthony Gordon y una asistencia de Harry Kane para definir el 2-0.

Bellingham apareció solo para poner en ventaja a Inglaterra Jude Bellingham marcó el 1-0 de Inglaterra. Video: DSports México sacó del medio, la perdió y otro gol Bellingham para el 2-0 Bellingham firmó su doblete para el 2-0 de Inglaterra. Video: DSports Antes del descanso, Julián Quiñones descontó con una notable volea dentro del área para establecer el 2-1 y darle esperanza al conjunto azteca en un momento clave.

Quiñones descontó para México sobre el final del primer tiempo Julián Quiñones descontó para México. Video: DSports En el complemento, Jarrell Quansah fue expulsado tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo, sancionada con intervención del VAR.