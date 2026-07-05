Inglaterra vuelve al Azteca para enfrentar a México por los octavos del Mundial: hora, TV y streaming

A 40 años del duelo ante Argentina en el Mundial 1986, Inglaterra vuelve al mítico estadio para enfrentar a uno de los anfitriones. Ambos tienen una cita con la historia.

Kane y Belligham, las figuras de una Inglaterra que volverá a jugar en el Estadio Azteca después de 40 años.

La Selección de México recibirá este domingo por la noche a Inglaterra en el mítico Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026, con el objetivo de cortar una racha que ya dura casi cuatro décadas: no alcanza los cuartos de final desde 1986, cunado también fue anfitrión.

El contexto no será uno más. El partido se jugará a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una condición que podría favorecer al Tri. Incluso existe la posibilidad de que tormentas eléctricas alteren el desarrollo del encuentro.

México llega en su mejor momento a los octavos del Mundial México llegan entonado: acumula tres victorias consecutivas, marcó ocho goles en el torneo y todavía no recibió ninguno. La ilusión mexicana tiene fundamentos. Desde aquella clasificación a cuartos como anfitrión en 1986, el Tri cayó siete veces seguidas en octavos de final, entre Estados Unidos 1994 y Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 ni siquiera logró superar la fase de grupos.

México se prepara para afrontar un exigente duelo frente a Inglaterra. EFE Inglaterra viene de sufrir, pero pasó y quiere sacar chapa de candidato Enfrente estará una Inglaterra que viene de sufrir para dejar en el camino a la República Democrática del Congo. El conjunto africano comenzó en ventaja, pero apareció Harry Kane con un doblete para sellar la remontada.

Harry Kane marcó un doblete para rescatar a Inglaterra de la derrota parcial frente a RD Congo. EFE El equipo de Thomas Tuchel, además, tomó recaudos fuera de la cancha: la Federación Inglesa solicitó reforzar la seguridad del hotel donde se hospeda el plantel para evitar posibles ruidos o disturbios de hinchas mexicanos durante la noche previa, tal como ocurrió antes del cruce con Ecuador.