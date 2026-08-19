Video impactante: el gol maradoniano en la Eurocopa de fútbol para ciegos, ¡eludiendo ingleses!

Frédéric Villeroux convirtió los cuatro goles de la goleada de Francia a Inglaterra y el último fue una muestra calcada al Gol del Siglo.

Frédéric Villeroux eludió a todos los ingleses y rememoró el icónico gol de Maradona en México 86.

Lo que hizo Frédéric Villeroux ante Inglaterra, por la Eurocopa de fútbol para ciegos, dejó atónitos a todos. El francés convirtió los cuatro tantos de su selección en la goleada 4-1 contra los británicos, pero hubo uno -el último- que se llevó absolutamente todos los flashes.

La jugada arrancó con Villeroux decidido a atacar. Y lo que siguió fue una locura: gambeta tras gambeta, en zigzag fue dejando rivales ingleses en el camino hasta quedar frente al arquero. Sin dudarlo, definió y completó una acción espectacular que trasladó a muchos al Mundial de México 1986.

Sí, apareció inevitablemente la comparación con Diego Armando Maradona y aquel inolvidable Gol del Siglo ante Inglaterra en la icónica semifinal en el Estadio Azteca. Esta vez, claro, con una dificultad todavía mayor por las características del fútbol para ciegos.

Copió al Diego: el gol de Villeroux a Inglaterra en la Eurocopa de fútbol para ciegos El gol de Frédéric Villeroux en la Eurocopa de fútbol para ciegos. En Francia, de hecho, ya le pusieron una carátula a semejante actuación. El diario 20 Minutes calificó sus cuatro goles como “un cuádruple de leyenda” y bautizó a Villeroux como “el Mozart del fútbol para ciegos”. Y no fue sólo por la cantidad: la calidad del último tanto explica semejante elogio.