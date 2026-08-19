Sorpresivo anuncio en la F1 a horas del GP de Países Bajos: un piloto es baja y hay intercambio entre escuderías

A dos días de la fecha que marcará el regreso en Zandvoort, la lesión de un piloto provocó una serie de movimientos inesperados. Los detalles.

Tras el receso, la Fórmula 1 vuelve a la acción este viernes y trae consigo algunas novedades fuertes. Entre ellas, que el piloto Isack Hadjar no formará parte de la actividad en el Gran Premio de Países Bajos debido a un imprevisto físico. Por tal motivo, será reemplazado por Liam Lawson en Red Bull.

Cambios en la F1: la lesión que tiene Hadjar y quién tomará la butaca de Lawson El corredor francés sufrió un problema en una de sus muñecas durante una rutina de preparación física realizada durante el receso, lo que obligó al equipo austríaco a mover sus piezas para cubrir el asiento junto a Max Verstappen.

De esta manera, el neozelandés dejará de manera temporal su lugar en la escudería Racing Bulls para subirse al monoplaza principal de la marca. Por su parte, la vacante que deja Lawson en la escuadra filial será ocupada por Yuki Tsunoda, quien se desempeñaba como piloto de reserva y de pruebas tras haber dejado la titularidad a fines de 2025.

Hadjar no estará en el GP de Países Bajos. Instagram @isackhadjar “Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Holanda de este fin de semana debido a una lesión. Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull Racing”, informaron desde la organización de la F1 a través de sus canales oficiales al oficializar los cambios en la grilla.

El intercambio de nombres tiene antecedentes recientes entre los mismos protagonistas. Lawson había iniciado el certamen pasado como compañero del campeón neerlandés, aunque tras disputar dos Grandes Premios fue reubicado en la nómina de Racing Bulls, lo que le abrió la puerta a Tsunoda para sumarse a la estructura principal en aquel momento.