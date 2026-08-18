La Fórmula 1 dio una pista clave sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Un periodista y corresponsal de la Máxima habló sobre el futuro de Franco Colapinto en la escudería francesa y lanzó un dato clave.

La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos y, mientras los equipos se preparan para retomar la competencia, también comienzan a crecer los rumores sobre la conformación de la grilla para 2027. En ese escenario, los fanáticos argentinos siguen con atención las novedades sobre Franco Colapinto, cuyo futuro en Alpine volvió a recibir una señal positiva.

El propio sitio oficial de la categoría publicó un informe en el que analizó la situación de los distintos pilotos de cara a la próxima temporada. Allí, el periodista Lawrence Barretto, corresponsal y presentador de la F1, fue contundente al referirse al argentino: “En relación a Alpine, Franco Colapinto es el favorito a conservar su asiento como compañero de Pierre Gasly”.

Un periodista de la Fórmula 1 aseguró que Colapinto "es el favorito" a ser el compañero de Gasly en Alpine para 2027 Barretto fundamentó esta posibilidad en la evolución que mostró el piloto argentino durante las últimas carreras y destacó su rendimiento reciente. Según el análisis, Colapinto tuvo una “actuación decente” y consiguió sumar puntos en cinco de las últimas ocho competencias, un dato que reforzó su posición dentro de la escudería francesa y disipó parte de las dudas que habían aparecido sobre su continuidad.

Un periodista de la Fórmula 1 aseguró que Colapinto "es el favorito" a ser el compañero de Gasly en Alpine para 2027. www.francolapinto.com El análisis de la Fórmula 1 coincide con otros reportes que también ubican al argentino dentro de Alpine para 2027. Días atrás, Motorsport había señalado que Colapinto “ganó confianza” y que eso lo convirtió en “una presencia más estable en la zona media”, al mismo tiempo que permitió reducir las dudas sobre su futuro a largo plazo. Por ahora, solo resta que Alpine haga oficial la decisión.