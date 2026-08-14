Colapinto reveló el emocionante motivo detrás de su histórico número 43 en la Fórmula 1: "Es mi amuleto"

Franco Colapinto confesó el motivo por el cual eligió llevar el número 43 en su carrera deportiva dentro de la Máxima y las otras categorías.

Franco Colapinto se prepara para volver a la acción con Alpine después del receso de verano de la Fórmula 1. A pocos días del Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en Zandvoort, la escudería francesa aprovechó la pausa para conocer un poco más al piloto argentino y le preguntó por el particular motivo detrás de su elección del número 43.

El emocionante motivo por el cual Colapinto eligió llevar el número 43 El pilarense contó que la historia comenzó mucho antes de su llegada a la Fórmula 1 y que está directamente relacionada con su padre: “Mi papá corría con ese número y luego yo corrí con él en karting”, explicó Colapinto, quien comenzó a utilizarlo durante sus primeros años en el automovilismo y rápidamente lo convirtió en una especie de amuleto.

El emocionante motivo por el cual Colapinto eligió llevar el número 43. X @AlpineF1Team El argentino recordó que después de empezar a competir con el 43 llegaron los buenos resultados y decidió mantenerlo en distintas categorías: “Empecé ahí, en mi segundo o tercer año corriendo, y luego empecé a ganar y terminó siendo como un amuleto de la suerte”, relató. Incluso lo utilizó durante su paso por la Fórmula 4 y posteriormente volvió a elegirlo en la Fórmula Renault.

Sin embargo, hubo una excepción que terminó reforzando todavía más su vínculo con el número: “Fue el primer campeonato que no gané y tuve que volver a él en algún momento y me empezó a ir mejor otra vez”, recordó Colapinto, quien desde entonces mantuvo el 43 como una constante a lo largo de su carrera hasta convertirlo en una de sus principales marcas personales.

Ya instalado en la máxima categoría, el piloto de Alpine destacó el valor sentimental que tiene para él continuar utilizando el mismo número. “Siempre ha sido el número con el que corrí. Trae muchos recuerdos”, aseguró, antes de remarcar la emoción que le genera llevarlo también en la Fórmula 1.