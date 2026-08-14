Bombazo: el DT de un gigante de Europa quiere sí o sí a Julián Álvarez y pidió intentarlo "hasta el final"

El entrenador de un gigante del Viejo Continente quiere a toda costa a Julián Álvarez y le insistió a sus directivos que lo intenten "hasta el final".

Barcelona no se baja de la pelea por Julián Álvarez y la novela del mercado de pases sumó un nuevo capítulo. El delantero argentino ya manifestó su intención de dejar Atlético de Madrid, pero el conjunto español se mantiene firme y no parece dispuesto a facilitar su salida. En medio de este escenario, Hansi Flick volvió a pedirle a la dirigencia del Blaugrana que haga un último esfuerzo para contratar al campeón del mundo.

El DT del Barcelona pidió que hagan todos los esfuerzos para quedarse con Julián Álvarez La información fue revelada por el periodista Gerard Romero en su canal de streaming Jijantes, donde aseguró que el entrenador alemán sigue muy interesado en quedarse con el cordobés: “En estas últimas horas, Hansi Flick, viendo cómo ha evolucionado la situación con Julián y en el que da un poco la sensación de estancamiento, ha vuelto a pedir al club un esfuerzo más, intentarlo hasta el final”, explicó el cronista sobre la postura del técnico.

Barcelona ya presentó una oferta de 100 millones de euros, equivalentes a unos 115 millones de dólares, pero Atlético de Madrid la rechazó de inmediato. Incluso, el Real Madrid habría puesto sobre la mesa 150 millones de euros, aunque desde el Colchonero también descartaron esa propuesta. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, fue contundente al referirse a una posible venta: “No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”.

El DT del Barcelona pidió que hagan todos los esfuerzos para quedarse con Julián Álvarez. EFE En paralelo, Julián regresó a los entrenamientos del Atlético mientras espera una definición sobre su futuro. Según contó el periodista catalán Jota Jordi, el delantero habría solicitado una reunión con Gil Marín para intentar encontrar una salida consensuada, aunque la respuesta del dirigente habría sido tajante: “No tengo nada que hablar contigo”. Ahora, según Gerard Romero, ambos tendrán finalmente un encuentro para intentar destrabar una situación que mantiene en vilo al mercado.

Flick, mientras tanto, considera que Julián es la principal alternativa para reforzar su ataque. Barcelona ya perdió a Robert Lewandowski, quien continuará su carrera en Chicago Fire de la MLS, mientras que también existe incertidumbre alrededor de Ferran Torres, ya que el PSG analiza la posibilidad de contratar al delantero español por una cifra cercana a los 50 millones de euros, lo que aumentaría todavía más la necesidad del conjunto catalán de sumar un atacante de jerarquía.