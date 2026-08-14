Mano dura de Vojvoda: borró a dos jugadores de Racing para el partido ante Banfield

De cara al choque contra el Taladro, Juan Pablo Vojvoda borró a dos jugadores que venían siendo titulares previo a su llegada. ¿De quiénes se trata?

Racing atraviesa las primeras fechas del Torneo Clausura con algunas decisiones importantes de Juan Pablo Vojvoda. De cara al partido ante Banfield, este viernes desde las 20.30 en el Cilindro de Avellaneda, el entrenador sorprendió al dejar afuera de la lista de convocados a Nazareno Colombo y Santiago Solari, dos futbolistas que supieron tener protagonismo en el plantel de la Academia.

Vojvoda borró a Solari y Colombo en Racing Las ausencias de ambos no están relacionadas con problemas físicos, sino que responden exclusivamente a una determinación del cuerpo técnico. En el caso de Colombo, su última actuación ante Argentinos Juniors tuvo un peso importante: ingresó por el lesionado Marco Di Césare y, minutos más tarde, rechazó una pelota hacia el centro que terminó aprovechando Hernán López Muñoz para marcar el 2-1 definitivo.

Tras un comienzo irregular en el Clausura, Vojvoda borró a Colombo de Racing. FotoBaires A partir de esa situación, Vojvoda tomó la decisión de darle una oportunidad a Mateo Martínez, juvenil de apenas 18 años que hará su debut oficial con la camiseta de Racing. El defensor será una de las novedades del equipo frente al Taladro, en un contexto en el que el entrenador también necesita encontrar respuestas ante las bajas que sufrió en la última línea.

El otro nombre que quedó marginado es el de Santiago Solari. El extremo había sido una pieza importante durante el ciclo de Gustavo Costas, pero perdió terreno desde la llegada de Vojvoda y ahora directamente quedó fuera de la nómina por decisión técnica. Su situación refleja el cambio de consideración dentro de un plantel que comienza a adaptarse a las ideas del nuevo entrenador.