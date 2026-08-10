Sufre Vojvoda: Racing recibió un mazazo tras la derrota ante Argentinos en La Paternal

Racing cosechó su segunda caída seguida en el Torneo Clausura, pero la pésima noticia va por otro lado y afecta los ánimos del plantel. ¿Qué pasó?

Más allá de la caída 2-1 de Racing en La Paternal, la segunda consecutiva en el Torneo Clausura, la máxima preocupación que invadió al mundo académico fue la grave lesión de Marco Di Cesare. Y, como se esperaba, el primer diagnóstico es desolador.

El zaguero titular rechazó un centro cuando corrían los primeros minutos del complemento y tuvo la mala suerte de caer con todo el peso del cuerpo sobre su pierna derecha. A simple vista se observó claramente como el pie quedó trabado en el verde césped y los gestos del jugador hacían pensar lo peor: se tapó la cara, rompió en un llanto desconsolado y tuvo que irse en camilla directo al vestuario.

ESPN El durísimo parte médico de Marco Di Cesare Di Cesare fue traslado directamente a una clínica y, horas más tarde, se dieron a conocer los primeros estudios. El defensor de 24 años padeció una fractura de peroné del tobillo derecho, por lo que se perderá el resto de un semestre que acaba de arrancar.

El siguiente paso es ver qué decisión toma el cuerpo médico de Racing. Es que todavía no se sabe si el ex Argentinos será operado o no, y de eso dependerá su tiempo de recuperación. En caso de pasar por el quirófano -lo más factible-, podría estar, de mínima, seis meses afuera de las canchas.